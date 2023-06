Flash (od 15. června)

Na plátna se vrací komiksový hrdina Flash a hraje tentokrát první housle. Režisér úspěšných hororů To a To Kapitola 2 Andy Muschetti si pro něj vybral Ezru Millera, třicetiletého herce, který se pokusí přesvědčit nevěřící fanoušky, že mu role Barryho Allena alias Flashe sedne.

V prvním samostatném filmu o superhrdinovi DC se rozhodne překonat hranice superschopností, aby změnil minulost. „Nechci do alternativní reality, chci zůstat tady, protože je tu moje máma,“ vysvětluje svému guruovi. Věci se ale - jak už to tak chodí - semelou tak, že nakonec bude muset zachraňovat budoucnost. Asistovat mu u toho budou Michael Keaton a Ben Affleck jako alternativní verze Batmana. A jako vždy - kazit jim to všechno bude Zod.

