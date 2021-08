Příběhy o mužích v mateřské roli patří k vděčné podívané. Táta v sukni, Tři muži a nemluvně, I dva jsou rodina. Také hrdina nové české komedie Deníček moderního fotra se stane otcem prakticky přes noc, neboť jak sám říká, "holka načůrá na plastovou tyčinku a je to tu." A co víc – po porodu musí převzít část péče o novorozence.

Se svou partnerkou Natašou se totiž dohodnou, že jako úspěšná designérka hraček pro děti dokáže rodinu lépe finančně zabezpečit, a tak se Dominik stane otcem na mateřské dovolené. K úkolu přistupuje s poněkud naivní představou a musí vynaložit veškerou vynalézavost, aby péči, připomínající občas boj o přežití, zvládl.

Film je celovečerním režijním debutem Jana Haluzy, který si k němu napsal scénář, k němuž ho inspiroval úspěšný blog Dominika Landsmana. Hlavní role zkoušeného otec se ujal Jiří Mádl, jeho ženu hraje Tereza Ramba, její rodiče ztvárnili Lucie Benešová a Roman Zach.

Zdroj: Youtube

„Nataša se ode mě diametrálně liší, a to přesto, že jsme se nacházely vlastně ve stejné životní situaci,“ říká Tereza Ramba. „Nataša a Dominik realizují ve filmu výchovu, která je odlišná od našeho kontaktního rodičovství, které provozuji se svým mužem Matyášem. Ale scénář byl tak dobře napsaný a vtipný, že jsme se s ním rychle ztotožnili. Věřím, že zaujme i diváky v kině.“

Aktuální motivy i humor

A jak vidí příběh a hereckou partnerku Jiří Mádl, který zve v traileru diváka s gustem do svého "světa utrpení"? „Podle mě si Jan Haluza vybral z knížky to, co měl, takže Deníček má šanci být zábavným filmem. Má tah na branku, aktuální motivy a zároveň správný humor, kvůli kterému se blog Dominika Landsmana stal tak populární,“ říká herec.

„S Terezou máme k sobě blízko, známe se léta, při natáčení jsme vpluli do známých kolejí. I když se z ní mezitím stal kojící John Lennon na Instagramu…“

V dalších rolích uvidíme Pavlu Tomicovou, Ondřeje Malého a Lukáše Hejlíka v roli Dominikova soka. Malou roli taxikáře si ve filmu zahrál také autor literární předlohy Dominik Landsman. Film vstoupí do kin 12. srpna.