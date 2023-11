Letos je tomu 55 let, co do kin vstoupila pohádka Šíleně smutná princezna režiséra Bořivoje Zemana. Princeznu v ní ztvárnila zpěvačka Helena Vondráčková, o níž natočil režisér Ivo Macharáček dokument Helena. Česká televize jej odvysílá 11. listopadu. Zmíněná pohádka o dvou mladičkých královských dětech, které jejich otcové před lety zasnoubili, ale ony chtějí o svém osudu a životních partnerech rozhodovat ze své vlastní vůle, pak bude součástí vánočního programu.

Co vás napadá, když se myšlenkami vrátíte do doby, kdy se Šíleně smutná princezna točila?

Přijde mi neuvěřitelné, kolik je to let, mám pocit, jako by to bylo včera. Na natáčení strašně ráda vzpomínám, protože jsem si na princeznu hrála už jako mladá dívka. Takže se mi splnil sen, že jsem si mohla v této pohádce zahrát. Obdivuju i to, jaký fenomén se z ní stal, že dovede tolik let od premiéry oslovit mladé generace, které přibývají a přibývají. Setkávám se s tím i na svých koncertech. Mnozí se ptají: „A nemohla byste nám zazpívat písničku z té pohádky?“ Tancují pak na ni děti i babičky, lidé tím prostě žijí a já to vnímám jako ohromné ocenění.

KVÍZ: Helena, Václav a Miluju a maluju. Jak dobře znáte Šíleně smutnou princeznu

Čím to je, že si pohádka získala takovou popularitu?

Myslím, že je opravdu kvalitní. Obsahuje spoustu nádherných vln – ať je to nostalgie, legrace, trošičku i politika v souvislosti s válkou, kterou opravdu nechceme… Střídají se tam situace, které tu pohádku dělají nádhernou, navíc v ní účinkuje jeden geniální herec vedle druhého – Stella Zázvorková, Bohoušek Záhorský, Josef Kemr, František Dibarbora, Jaroslav Marvan, Darek Vostřel, ředitel Divadla Rokoko, kde jsem zrovna v té době byla krátce v angažmá … Fantastický byl samozřejmě i Václav Neckář coby princ.

To je obrovský vklad do toho, aby byla pohádka úspěšná. Zvláštním elementem je hudba, kterou napsal ani ne dvacetiletý Jan Hammer mladší. Jeho písničky jsou nadčasové, budeme je zpívat do té doby, než umřeme.

Jak velká byla vaše nervozita v okamžiku, kdy jste si první natáčecí den stoupla v princeznovském kostýmu před kameru?

První natáčecí den jsem na sobě neměla kostým pro princeznu, ale ten pro husopasku Helenu. Byla jsem trochu zklamaná, protože jsem od režiséra Bořivoje Zemana milovala Pyšnou princeznu, a tak jsem nečekala, že budu hrát takovou obyčejnou holku, která se navíc jmenovala stejně jako já a na hlavě neměla ani korunku. Ale to všechno mělo svůj vývoj, i nádherných rób jsem se nakonec dočkala.

Díváte se na Šíleně smutnou princeznu při televizních reprízách?

Přiznávám, že kdykoliv tuhle pohádku dávají, tak nejsem schopná kolem televize projít, aniž bych se na kousek nepodívala. Ráda si ji připomínám, protože za celá ta léta neztratila nic ze svého kouzla.

Jakou princeznu byste chtěla být dnes?

Šíleně veselou, protože smutku máme dost.

11. listopadu uvede Česká televize dokument, který o vás natočil režisér Ivo Macharáček. Co jste si řekla, když jste ho viděla?

Byla jsem velice spokojená. Líbil se mi, protože se v něm objevují normální, běžné věci ze života ženské, která si o sobě nemyslí, že je nějaká velká ikona. Natáčeli jsme v mém bydlišti v Řitce u Prahy i v polských Sopotech, v Lucerně i na hradě Karlštejn. Užili jsme si to.