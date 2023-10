Na Štědrý den letos Česká televize (ČT) uvede výpravnou pohádku Klíč svatého Petra, kterou natočil Karel Janák podle scénáře Petra Hudského. ČT o Vánocích uvede ještě další pohádky – Tři zlaté dukáty, Dvě Mařenky a Princ Mamánek. Posledními hodinami letošního roku diváky o silvestrovské noci provedou Adéla Gondíková a Richard Genzer v pořadu, který připomene zábavnou tvorbu uplynulých sedmi dekád ve vysílání ČT. Novináře o tom informoval generální ředitel ČT Jan Souček.

Režisér Karel Janák na archivním snímku | Foto: ČTK

„Vánoce jsou spojené s tradicemi. Jednou z těch nejmilejších je každoroční premiéra štědrovečerní pohádky. O tom, že dobro zvítězí nad zlem, není pochyb. A o tom, že se nejedná o jediné pohádkové vyprávění, není třeba ani více mluvit. Pohádky na obrazovky ČT o vánočních svátcích prostě patří,“ uvedl Souček.

Tvůrci příběh štědrovečerní pohádky Klíč svatého Petra umístili na hrad Zvíkov, zámek Sychrov i do památkové rezervace ve Slavonicích. Do hlavních rolí vybrali Filipa Březinu, Bereniku Kohoutovou, Sáru Korbelovou, Sabinu Remundovou, Davida Novotného, Lukáše Příkazkého či Petra Nárožného.

„Příběh od všech postav vyžaduje, aby se chovaly jinak, než jak jim předurčuje jejich přirozenost. Svatý Petr musí otvírat nebeskou bránu šperhákem, hlavní hrdina zpívá lidem o tom, jak mají být poctiví a slušní a nesmí krást, ale sám se pak shodou okolností dá dohromady s jedním zlodějem a jednou podvodnicí. Vodník je romantik,“ sdělil režisér Janák.

Na co Češi o Vánocích koukají v televizi? Vedou pohádky, nejen ty klasické

S ČT Janák spolupracuje dlouhodobě. Dosud pro ni natočil vánoční pohádky Dvanáct měsíčků, Princezna a písař, Korunní princ, Nejlepší přítel, Princezna a půl království, O vánoční hvězdě a Jak si nevzít princeznu. Tradici vánočních pohádek drží ČT 30 let. Pohádkové filmy mají zejména o Vánocích vysokou televizní sledovanost. Loni byla nejsledovanějším televizním pořadem na Štědrý den premiéra pohádky Tajemství staré bambitky 2. Vidělo ji téměř 2,5 milionu diváků starších 15 let. Je to 60 procent všech lidí, kteří měli po 19:00 zapnutou televizi.

Na Boží hod bude ČT vysílat duálně československou koprodukční pohádku Tři zlaté dukáty, kterou si diváci mohou pustit s českým dabingem nebo v originálním slovenském jazyce. Na svátek Štěpána se vrátí na obrazovku Krakonošovo tajemství scenáristky a kreativní producentky Barbary Johnsonové a režiséra Petera Bebjaka. Jeho loňské první uvedení vidělo přes 3,5 milionů diváků starších čtyř let.

Jiří Strach: Anděl páně 3? Dokud bude žít minimálně pět klíčových lidí, šance je

Klasický pohádkový motiv zpracoval scenárista Michal Čunderle ve veselém vyprávění pro neslyšící s názvem Dvě Mařenky. Doplní kolekci sedmi předchozích pohádek pro děti se sluchovým postižením. Pohádky a filmy ve vánočním vysílání ČT doplní oblíbené klasiky, mimo jiné Tři oříšky pro Popelku, Šíleně smutná princezna, Anděl páně, Tajemství staré bambitky, Pelíšky, Na samotě u lesa a mnoho dalších.

Svátky připomenou i adventní koncerty

Blížící se svátky připomene 33. ročník Adventních koncertů České televize. Veřejná sbírka dosud rozdělila mezi 132 neziskových organizací přibližně 276 milionů korun. Všechny čtyři nedělní koncerty bude vysílat od 17:30 program ČT1. Duchovní rozměr Vánoc připomene štědrovečerní zamyšlení pražského arcibiskupa a předsedy České biskupské konference Jana Graubnera a půlnoční bohoslužba z kostela Panny Marie Vítězné v Praze.

Poslední den letošního roku bude patřit výběru zábavné tvorby v pořadu Silvestr – pořád nás to baví. Chybět nebudou ani speciální vydání oblíbených pořadů Všechnopárty a Zázraky přírody či záznamy koncertů velkých popových hvězd.

Pohádka Krakonošovo tajemství slaví úspěch. Sledovaly ji tři miliony diváků

Na Nový rok bude režisérka a spoluscenáristka Irena Pavlásková vyprávět Vánoční příběh, do kterého obsadila Jiřinu Bohdalovou, Pierra Richarda, Karla Rodena, Jiřího Lábuse, Oldřicha Kaisera a další známé herce. Webová platforma iVysílání nabídne mimo jiné oceňované evropské filmy, ale také retrospektivy tří výrazných režisérských osobností – Woodyho Allena, Jana Svěráka a Jana Hřebejka.