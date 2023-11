Jiřina Bohdalová a Jiří Strach při natáčení filmu SvatáZdroj: Česká televize / Pavla Černá

Svatá Jiřina Bohdalová

Novinku Svatá natočil podle scénáře Marka Epsteina režisér Jiří Strach. Do hlavní role obsadil Jiřinu Bohdalovou, která hraje vitální důchodkyni Olgu, žijící v postarším domku společně se svojí dcerou, učitelkou Hanou (Lenka Vlasáková). Jejich vzájemný vztah je poněkud napjatý a nejspíš poznamenaný nejedním šrámem z minulosti. Olga přežila hrůzy gulagu a dnes o tom píše knížky a vypráví na besedách. Své posluchače dokáže přesvědčit i zaujmout, díky čemuž se o ni začínají zajímat taky novináři. Mezi nimi je i reportérka Dastychová (Pavla Beretová), která, zdá se, ví o Olze v danou chvílí víc než kdokoliv jiný v této zemi. A chystá se s tím jít ven.

Přečtěte si exkluzivní rozhovor s Jiřím Strachem:

„První verzi scénáře filmu Svatá jste dostala od Marka Epsteina k devadesátinám. Příběh se mi líbil, protože je hluboký a lidský. A taky proto, že je tam pro herce, jak se říká, maso na kosti. Bylo tam zkrátka co hrát. Jednou, když jsem se učila text, jsem svému vnukovi říkala: Jé, na tohle se těším, až budu říkat. A tady to řeknu takhle a tady zase nesmím zapomenout na tohle. Je to neuvěřitelné, ale mě ta práce pořád ještě baví. A k příběhu Svaté mám možná blízko i proto, že mi vrátila pocit, který jsem měla, když jsem jezdila za svým tátou do komunistického kriminálu. Táta minulý režim zažil opravdu hodně zblízka. Tenhle film měl vzniknout už jenom proto, abychom se do té doby nikdy nevrátili,“ uvedla Bohdalová.