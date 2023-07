Nový seriál Oktopus, pokračování oblíbené komediální série Osada, napínavé taneční klání StarDance i řadu zajímavých dokumentů a filmových premiér uvede na podzim Česká televize. Jsou mezi nimi snímky jako Betlémské světlo Jana a Zdeňka Svěrákových či Grand Prix Jana Prušinovského.

Marika Šoposká a Miroslav Krobot v novince Oktopus | Foto: se svolením ČT/Petr Čepela

Podzimní program České televize odstartuje poslední srpnové pondělí seriál Oktopus. Odložené případy v něm budou po třináct týdnů vyšetřovat Miroslav Krobot a Marika Šoposká.

„Jejich duo je natolik obskurní, že od něj neočekáváte symbiózu. Odlišnost je totiž nezbytným kořením jejich spolupráce. Reálnými případy jsme se nechali jen lehce inspirovat, vše ostatní je čistá fikce,“ říká na adresu seriálové novinky režisér a scenárista Jan Pachl.

Upoutávka na seriál Oktopus:

Zdroj: Youtube

Miroslav Krobot v ní ztvárňuje kriminalistu s hodností kapitána. „Je to trošku problémový policista s neuspořádaným osobním životem – rozvádí se, hraje karty, sází na koně a podobně. Takže jen kapitán je zaslouženě. Na svou novou parťačku si nechce zvyknout, ale nakonec mu nic jiného nezbývá, protože sdílejí jednu kancelář i případy, takže jejich spolupráce musí nějak fungovat. A to je na tom možná zajímavé,“ okomentoval herec svoji úlohu.

Osada podruhé

Do malebného kraje Berounky a nižborských rybníků se po dvou letech vrátil štáb Radka Bajgara, aby ve fiktivní osadě Záhoří natočil druhou řadu komediálního seriálu Osada podle scénáře Petra Kolečka. „Petr ani já chatu nemáme a skoro žádné chataře neznáme. Tudíž si ten chatařský život vlastně jen představujeme, domýšlíme,“ uvedl Radek Bajgar.

Prázdninové streamy: Superman, obutý kocour, zpívající krokodýl i hodné krvinky

Dodal, že tvůrci pracují s metaforou velkého světa, který vměstnali do chatařské osady. „Na malém prostoru tu vedle sebe žijí lidé, kteří se do harmonického soužití vlastně nutí. Společné je pro ně mnohdy jenom to, že v dané lokalitě vlastní chatu. A my se snažíme mít pro ně pochopení. Proto mám tak rád třeba postavu Rubala, což je na jedné straně idiot, který by volil extremisty, ale na druhé straně je nám ho líto. Člověk totiž vidí, že to je v jeho případě jenom boj s vlastním sebevědomím. Většina podobných vlastenců s tendencí k extremismu má se sebevědomím problém a je zamindrákovaná,“ doplnil režisér.

Jednotlivé role ztvární Pavla Beretová, Martin Myšička, Petra Nesvačilová, Radek Holub, Ivana Chýlková, Stanislav Majer, Jana Plodková, Josef Polášek, Eva Leinweberová, Igor Bareš, Ivana Uhlířová nebo Marek Daniel.

Taneční klání je zpět

StarDance, soutěž plná elegantních tanečních vystoupení, emocí a zábavy, odstartuje na obrazovce 14. října. Ve dvanácté řadě se letos představí herečka Darija Pavlovičová s Dominikem Vodičkou, herec David Prachař se Zuzanou Dvořákovou Šťastnou, zlatá a bronzová olympionička ve snowboardcrossu Eva Adamczyková s Jakubem Mazůchem, moderátorka a modelka Iva Kubelková s Martinem Prágrem, herečka Ivana Chýlková s Janem Tománkem, cukrář a pekař Josef Maršálek s Adrianou Maškovou, herec Marek Adamczyk s Lenkou Norou Návorkovou, zpěvák a herec Richard Krajčo s Dominikou Roškovou, zpěvačka Tereza Mašková s Danielem Kecskemétim a vodní slalomář, kajakář Vavřinec Hradilek s Kateřinou Bartuněk Hrstkovou.

Podzim na České televizi:

Zdroj: Youtube

Slavnostními večery i úskalími tanečního parketu diváky provedou opět Tereza Kostková a Marek Eben.

Škola s Jiřím Havelkou

Jak se dělá dobrá škola, ukáže stejnojmenná desetidílná série režiséra Michaela Kaboše a scenáristy Tomáše Feřtka. V zařízeních, kde již reforma probíhá, se role průvodce zhostil herec a režisér Jiří Havelka. „Výběr škol do našeho cyklu nebyl náhodný, chtěli jsme představit jejich široké spektrum a různé přístupy. V každém typu školy ukazujeme, čím je jiná než ty ostatní,“ řekla kreativní producentka Lenka Poláková.

Portrét muže, který změnil svět. Nolanův Oppenheimer diváky semele a pohltí

Z dalších dokumentárních cyklů se lze těšit na cestopis Bedekr, který tentokrát zamíří s moderátory a herci Ivanou Jirešovou a Martinem Písaříkem do Španělska. Jiná novinka, Hledání ztracených světů, zavede diváky do Indie, země s fascinující svou rozmanitostí, dávnou historií, bohatou faunou a florou i množstvím obyvatel, kteří sice žijí v nejmodernější současnosti, ale zároveň pod vlivem dávných náboženských tradic. Průvodcem pořadu bude herec Jiří Dvořák.

Betlémské světlo i Banger

Na nedělní večery jsou připraveny premiéry filmů, které mohli vidět návštěvníci kin. Na obrazovce se tak vůbec poprvé představí psychologické drama s prvky sci-fi Běžná selhání režisérky Cristiny Grosan, komedie Buko Alice Nellis, Betlémské světlo Jana a Zdeňka Svěrákových či Grand Prix Jana Prušinovského.

Trailer k filmu Betlémské světlo:

Zdroj: Youtube

Nebudou chybět ani dobový film Slovo Beaty Parkanové či drama Banger Adama Sedláka. Kromě toho tvůrci představili filmovou novinku Bratři, která je příběhem skupiny bratří Mašínů. V hlavních rolích s Oskarem Hesem, Janem Nedbalem a Tatianou Dykovou ji natočil režisér Tomáš Mašín. Do kin snímek vstoupí na podzim.

Novinky připravují i ČT art a Déčko, které slaví deset let od spuštění. Pro vstup do druhé dekády vysílání si program ČT art připravil třináctidílný cyklus o dvaceti letech Dejvického divadla podle námětu, scénáře a v režii Aleše Kisila. Medailonky českých hudebnic a písničkářek pod názvem Muzikantky natočila scenáristka a režisérka Dagmar Smržová a režie osmidílného seriálu Architektura 58–89 se ujal Jan Zajíček na námět Vladimira 518.