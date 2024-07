Jako první, v neděli 1. září, odstartuje podzim na ČT1 minisérie Docent II režiséra Jiřího Stracha, který ji natočil podle scénáře Josefa Mareše a Jana Malindy. Při natáčení se opět sešel s herci z první úspěšné série této kriminálky – tedy Ivanem Trojanem, Terezou Rambou a Ondřejem Vetchým. „Posun v příbězích je v tom, že charaktery vystavíme novým krizovým situacím a v nich je poznáme zase o kousek hlouběji a důvěrněji. Kdybychom zásadně měnili povahy postav, diváka možná zklameme, protože čeká na svoje známé hrdiny a chce se k nim vrátit. A možná je bude mít zase o kousek raději,“ odhaluje filmař a slibuje, že i nové díly zůstanou co nejvíce realistické.

Jiří Strach je zároveň režisérem koprodukčního seriálu Lovec, který přinese osm mysteriózních kriminálních případů s prvky thrilleru. Hlavním tématem příběhu je zlo, démoni mezi námi a boj s nimi. Nalezení a dopadení pachatele je nad možnosti běžných postupů policejního vyšetřování. Případy řeší lovec v podání Pavla Kříže, který pracuje pro tajný řád a udržuje rovnováhu mezi dobrem a zlem. Hlavní ženskou postavu hraje Jana Kolesárová.

Lovec tematicky navazuje na Strachovy úspěšné minisérie Ďáblova lest, Ztracená brána a seriál Labyrint. „Víte co, moc rád přeskakuju mezi žánry. Jednou si natočím pohádku, pak si natočím detektivku, pak mystery, pak zase nějaký ‚kachyňovský‘ příběh ze života, takže mě by nebavilo stát v jedněch vodách příliš dlouho. Ale musím přiznat, že návrat k žánru mystery je fajn. Mě baví,“ doplnil tvůrce.

Václav Neužil jako Smetana

Osud světoznámého českého skladatele prožije Václav Neužil v dobovém dramatu Smetana, které natočil režisér Marek Najbrt podle scénáře Martina Šafránka. „Musím podotknout, že když člověk dostane za úkol ztvárnit tak výraznou osobnost, mně se to před kamerou stalo už podruhé, a má ji ve své hlavě vyobrazenou jako modlu, idol, bustu, trošku se bojí. Převládne tam takový přirozený ostych, jak k takovým velikánům přistupovat. Cesta je vždy taková, že je třeba se na tu velikost a znělost onoho jména vykašlat a najít tam obyčejného chlapa. To mě na tom baví. Hledat, kdo Bedřich Smetana opravdu byl. Co měl rád k jídlu, jak se choval, jaké měl starosti, problémy, strachy, úzkosti. Režisér Marek Najbrt je v tomto ohledu perfektní, protože jemu o tu lidskost jde také,“ uvedl Neužil. Po boku mu bude stát Sarah Haváčová v roli Betty Smetanové.

| Video: Youtube

„Dnes Bedřicha Smetanu považujeme za nezpochybnitelný symbol české hudby, ale za svého života musel čelit docela intenzivní kritice a o svou pozici musel bojovat. Snažíme se ho vykreslit jako živelného, senzitivního člověka plného emocí i jako sebevědomého hudebního génia,“ říká režisér Marek Najbrt. Hraný film doplní také dokument Tajemství života Bedřicha Smetany, ve kterém titulní roli ztvárňuje Petr Lněnička.

Z filmového plátna se na televizní obrazovky přesunou oceněné snímky Bod obnovy, Úsvit, Služka, Přišla v noci či dokument Tady Havel, slyšíte mě?

StarDance XIII

Přípravy na letošní třináctý ročník StarDance, variantu celosvětově úspěšného pořadu britské veřejnoprávní BBC, začínají pomalu, ale jistě nabírat na obrátkách. Oblíbený televizní a divadelní herec Filip Blažek se první kroky latinskoamerických a standardních tanců učí pod dohledem Adriany Maškové, herečku a spisovatelku Martu Dancingerovou instruuje Martin Prágr, spisovatele a režiséra Patrika Hartla se pokouší rozesmát a roztančit Tereza Prucková, herce Oskara Hese nejen zvedačkami trápí Kateřina Bartuněk Hrstková. Paralympionik Jiří Ježek do tanečních tréninků nastupuje s Lenkou Norou Návorkovou, herečku Janu Paulovou po parketu vede Robin Ondráček, mistryně světa v bojových sportech Martina Ptáčková bojuje s tancem pod vedením Dominika Vodičky, zpěvák Ondřej Ruml zaujímá taneční postoj po boku Andrey Třeštikové, kuchařka Chili Ta koření svým temperamentem společná vystoupení s Jakubem Mazůchem a herečka a zpěvačka Lucie Vondráčková tvoří taneční pár s Lukášem Bartuňkem.

První přímý přenos třináctého ročníku StarDance odvysílá ČT1 v sobotu 12. října ve 20.10 hodin. Nového krále a královnu tanečního parketu budeme znát 14. prosince.

Exkluzivně v iVysílání

Sondu do dnešních vztahů ovlivněných sociálními sítěmi poskytne seriál iVysílání Vlastně se nic nestalo v hlavních rolích s Elizavetou Maximovou a Denisou Barešovou. Režisér Jan Vejnar otevře kontroverzní otázky o prodeji intimity, nastavení si vlastních hranic i propastech v partnerské komunikaci. „Naším záměrem bylo prozkoumat pojetí lásky v prostředí vratkých vztahů dnešních mileniálů a GenZ, do nichž čím dál více prostupují takové nástrahy jako jsou sociální sítě, které člověka na každém kroku pronásledují,“ popisuje kreativní producent Jakub Mahler. V podobě dvou epizod bude série uvedena také na ČT1.

Dokumenty a cykly

Dokumentární tvorba již tradičně zaplní program ČT2. V premiéře bude uveden snímek Tělo v mé hlavě. „Je to první dokument v České republice, který otevírá téma nepřijetí, sebelásky a body shamingu, tedy specifické šikany mířené především na vzhled člověka. Cílem projektu je přinést poselství o tom, že se tyto věci dějí, ale hlavně, že se dají přežít a překonat,“ podotýká režisérka Dagmar Smržová.

Problematiku struktur zvířecích překupníků a množíren nastíní dokument Továrna na psí prachy. Na diváky čeká také nová řada cestopisu Bedekr z Velké Británie nebo gastronomická výprava s další sérií Manu a Matěj na cestě podél Apenin. Do minulých století se vydají snímky Žižka – hrdlořez i boží bojovník či Blýskání pod Tatrami.

Art a Déčko

Podzimní dny zpříjemní také nové dokumentární cykly na ČT art. Hledáčkem kamery budou mít diváci možnost poznat práci nejvýznamnějších tuzemských kameramanů v šestidílném seriálu Vidět filmem, Ikony českého designu připomenou předměty minulého století patřící do každé domácnosti, David Vávra se vydá po Šumných stopách ve Švýcarsku a ukáže tamní stavby českých architektů.

ČT :D představí dětem oblasti, ve kterých jako národ vynikáme a jsou pro nás typické, a to prostřednictvím seriálu My se máme! s moderátorem Danielem Stachem. Důležitost mezigeneračních vztahů i zajímavosti o přírodě vyzdvihne pořad Můj dědeček zálesák. Návod na samostatné zvládání praktických dovedností ze života nabídne série Hravě to zvládneme, a jak nejlépe udržovat vztahy se spolužáky, vyučujícími i rodiči, poradí Elin supertajný deník.