Jakub Prachař jako mimozemšťan, jemuž nikdo nevěří, Tatiana Dyková coby aristokratka v boji s hygienikem a stará dobrá zabijačka, která to ovšem před kamerou nemá snadné. To jsou někteří hrdinové a dějiště nových českých filmů, které uvidíme začátkem příštího roku. Než vstoupí do kin, je možné se podívat alespoň na jejich trailery.

Tatiana Dyková a Hynek Čermák ve filmu Aristokratka ve varu | Foto: se svolením Falconu

Franta mimozemšťan

„Ale tady nikdo není. Tady je Brno.“ I to uslyšíte v kosmické komedii Rudolfa Havlíka Franta mimozemšťan, jejíž titulní hrdina zjišťuje, jak nesnadné je komunikovat s obyvateli obce, kde se ocitl. Zvlášť když se zdá, že mu nikdo nevěří a za nijak výjimečného jej nikdo nepovažuje. „My tady máme mimozemšťanů plnou obec,“ usadí Frantu místní štamgast v hospodě. Mimozemskou entitu nicméně zachytí odborné přístroje příslušné stanice, a tak musí posléze nejen Franta čelit pátrání speciální jednotky. Ani ta to ale nemá lehké, ukazuje se totiž, že Frantové jsou dva. Jeden reálný, druhý ze zcela jiných sfér.

Trailer k filmu Franta mimozemšťan:

„Je v nich určitá podoba. Ale jinak jsou naprosto rozdílní, protože mimozemské civilizace na rozdíl od té naší nepijí alkohol. Franta alkohol pije. A rád,“ komentuje svou dvojroli Jakub Prachař. Vedle něj uvidíme Terezu Rambu, Vasila Fridricha, Filipa Březinu, Eriku Stárkovou a Jiřího Langmajera. Scénář napsal sám režisér (Prezidentka, Po čem muži touží, Ostrov), jenž si na půdorysu lehce absurdního příběhu pohrává se situacemi, které neumíme vysvětlit, možná se jich i bojíme. Ale i tak musíme najít způsob, jak se s nimi poprat. Premiéru má komedie 8. února příštího roku.

Aristokratka ve varu

Hrdinové úspěšné adaptace románu Evžena Bočka Poslední aristokratka se vracejí, opět pod režijním vedením Jiřího Vejdělka a opět mají trable. Například s návštěvníky zámku, kteří si občas stěžují na slepice korzující sály. „Nebojte, sezobaly nakvašený slupky z ořechovky, tak jsou trochu nametený a zabloudily,“ odráží kritiku kuchařka Tichá v podání Elišky Balzerové.

Trailer k filmu Aristokratka ve varu:

Také se vynoří neznámá slečna, tak trochu neřízená střela, jež vnese do zdí rodového zámku Kostka pořádný vítr, ale i užitečný pohled na jeho provoz. Zhostila se jí s vervou mladá herečka Simona Lewandovská. To ovšem pořád není všechno. Zavaří jim také nečekaná a nezvaná návštěva, z níž má respekt kdekterý hostinský, kavárník či zámecký pán. „Šváb, hygiena,“ ohlásí se nevlídně vyhlížející muž a ohání se papíry. A zanedlouho přijde s tvrdým ortelem: „Zavřu to tady!“ A tak se rodina Marie Kostkové musí semknout a o svůj český „Downtown“ zabojovat.

Film se natáčel na zámcích Milotice, Lemberk a Rájec nad Svitavou a kromě ústřední dvojice Tatiany Dykové a Hynka Čermáka se potkáme s Eliškou Balzerovou, Martinem Pechlátem a Pavlem Liškou. Nové postavy si zahrají vedle Lewandovské i Petra Nesvačilová a Tomáš Jeřábek. Do kin snímek vstoupí už 18. ledna.

Mord

Mladý filmař Adam Martinec nás zavede do prostředí, jež se běžně na plátnech našich kin neobjevuje, přestože patří k české venkovské tradici: na rodinnou zabijačku. Všichni členové rodiny se k ní s větší či menší radostí upínají jako k potřebnému rituálu. Slouží jako zdroj groteskních situací, ale hlavně jako pozadí pro vyjevení všech známých i pečlivě skrývaných vztahů a traumat či nedostatečné komunikace mezi blízkými. Jak tvůrci píšou, místy dosahuje „antických rozměrů, prolitá krev však naštěstí nepatří lidským hrdinům příběhu“.

Mimochodem, prase se nakonec nezabíjelo. „S ohledem na daná pravidla natáčení, v tomto případě zabití zvířete, jsme museli od známého rituálu před kamerou ustoupit. Můžeme zabít, co chceme, ale aby to bylo vidět na plátně, nepřipadá v úvahu. Prase jsme si vypůjčili a pak ho zase po všech záběrech vrátili majiteli,“ líčí poněkud bizarní okolnosti autor i režisér, podle něhož by tento surový akt český divák ustál, v zahraničí by ale podobné záběry byly dnes nemyslitelné. „Nechceme filmu zavřít dveře na zahraniční festivaly a jiné prezentace, nebylo zbytí,“ dodává filmař, který snímek natáčel na Osoblažsku, kam se často vrací. „Je to takové vykořeněné místo v bývalých Sudetech a skoro nikdo jeho jméno nezná,“ říká o něm.

Martincův scénář podpořila letos (stejně jako Aristokratku ve varu) Filmová nadace, vyhrál v kategorii Hvězda zítřka určené pro mladé filmaře. Režisér, jenž obsadil vedle herců i neherce a jenž staví na autenticitě prostředí, nezapírá vliv československou novou vlnou. „Nejeli jsme vždycky podle scénáře, spíš jsem nehercům vysvětlil situaci a náladu konkrétní scény, to funguje lépe. Když se mohou řídit vlastní řečí a energií, chovají se autenticky. To bylo pro náš film nejlepší,“ vysvětluje. Pro postavu hlavního hrdiny Karla se ostatně inspiroval u vlastního otce, jehož mimo jiné do filmu také obsadil. V kinech uvidíme Mord během příštího roku.

Smršť

Začátkem jara uvidíme v kinech i novinku režiséra Petera Bebjaka Smršť, volně inspirovanou stejnojmennou knihou autora slovenských bestsellerů, Jozefa Kariky. Hlavní role ztvárnili Anna Geislerová a Tomáš Maštalíř, s nimiž můžete v mrazivém příběhu pátrat po odpovědi, kdo nese zodpovědnost za jízdu smrti, při níž zemřeli čtyři lidé.

Trailer k filmu Smršť:

Podivný případ, jehož aktéři z nepochopitelných důvodů obrátili pistole proti svým přátelům nebo vjeli v plné rychlosti autem do protisměru, přežil jediný muž. Vyvázl s těžkými zraněními a teď čelí obvinění z několika trestných činů – včetně vraždy. Přesto tvrdí, že je nevinný. Vinu podle něj nese takzvaný „halný“ vítr…

Bebjak se s Karikou setkal už jednou, při adaptaci jeho kultovní knihy Trhlina, jež se při uvedení do kin zapsala do dějin nejúspěšnějším víkendem slovenského filmu v domácích kinech. Velkému ohlasu se těšila i u nás. „Úspěch Trhliny potvrdil, že tento žánr diváky zajímá, stejně jako je zajímá prostředí, ve kterém se odehrává. Příběh musí působit uvěřitelně, aby divák měl reálný pocit, že se něco takového může stát. A že i s ním si občas, tak jako s hrdiny našeho filmu, může mysl krutě zahrávat,“ říká k tomu režisér.