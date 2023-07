Mezi sportem a pornem, v online chatech, rodinných tajemstvích a především ve složitých vztazích. Takové životy vedou hrdinové nových českých filmů, které uvidíme během dalších měsíců a v příštím roce. Na stříbrné plátno zamíří časem i Jaroslav Hašek. Kdy to bude?

Jedním z filmů, který vstoupí do kin na podzim, je Její tělo. Snímek Natálie Císařovské je inspirovaný skutečným osudem české olympioničky, skokanky do vody Andrey Absolonové, jež se jako Lea De Mae zapsala i do historie světového pornobyznysu.

„Když mi Andrein neuvěřitelný příběh mezi sportem a pornem vyprávěli poprvé, naskočila mi husí kůže. Tahle dívka patrně oboje považovala za fyzický výkon a tělo používala jako pracovní nástroj. Jen s tím rozdílem, že při pornu dovedla vypínat senzory intimity. Je až neuvěřitelné, jak se dokázala úspěšně pohybovat ve sportu i pornobranži,“ líčí herečka Natália Germáni, kterou jsme mohli vidět v pohádce Princezna zakletá v čase a slovenském filmu Světlonoc.

S Denisou Barešovou, která hraje hereččinu sestru, také skokanku, prošly náročným tréninkovým procesem, aby zvládly scény v bazénu i na vysokém skokanském můstku.

Větší strach měla ale Germáni z otevřených sexuálních scén. „Když jsem prvně četla scénář, měla jsem už dvouleté dítě a vnímala jsem explicitní scény poměrně jako Achillovu patu své účasti na projektu. Na papíře ale obvykle mnohé působí jinak než nakonec v reálu. Už na první kamerové zkoušce jsme to s režisérkou důkladně rozebraly a určily si limity, včetně hranic nahoty,“ říká herečka o filmu, který vstoupí do kin v listopadu.

Rodenův tanec s Matyldou

Ve stejném měsíci se představí divákům i film s Karlem Rodenem a Reginou Rázlovou Tancuj, Matyldo. Nahlíží do složitých rodinných vztahů úspěšného, ale citově chladného exekutora Karla Jaroše a jeho syna Pavla, jejichž život obrátí naruby vážná nemoc matky a babičky. Někdejší sborová zpěvačka Matylda onemocní Alzheimerovou chorobou a začne se chovat nepředvídatelně. Když přijde v důsledku toho mimo jiné o byt, je Karel nucen vzít si ji k sobě.

Soužití dvou zcela rozdílných povah i životních stylů však provázejí každodenní půtky a neporozumění. Jako by nestačilo, že si Karel těžko hledá cestu k synovi, který jím kvůli jeho práci pohrdá a nesnadno odpouští fakt, že jej otec kdysi v mládí opustil.

Scénář psali scenáristka a producentka Nataša Slavíková a režisér Petr Slavík na základě zkušeností z vlastní rodiny. „Alzheimerova choroba tu funguje jen jako katalyzátor proměny původně narušených rodinných vztahů. Ukazuje, že v těžkých životních zkouškách může člověk najít nejen sám sebe, ale i druhé,“ přibližuje autorka.

Do hlavních rolí obsadil režisér Karla Rodena, Reginu Rázlovou a nadaného hereckého debutanta Antonia Šoposkiho. „Bylo mi Karla líto. On se to všechno snaží nějak ustát, ale nemá to jednoduché,“ říká o postavě Roden, který se s Rázlovou před kamerou potkal poprvé, znají se ale z DAMU, kde herečka během Rodenových studií učila.

Nemoc jako takovou s lékaři nekonzultoval. „Řídím se intuicí. Myslím, že je pro vnímavé herce dobrým vodítkem,“ soudí Roden s tím, že se naopak vždy vyjadřuje ke scénáři. V případě „Matyldy“ podle něj všechno probíhalo v souladu všech.

Podle neurologa Jakuba Horta u nás v současné době trpí 150 tisíc lidí demencí, z toho 100 tisíc má Alzheimerovu nemoc. „Kromě nich je tu však ještě několik stovek tisíc lidí, kteří mají mírnou kognitivní poruchu, jež už může být počátečním stavem choroby,“ připomíná lékař.

I to motivovalo tvůrce k natočení snímku. „Dramatický nárůst tohoto onemocnění u nás i ve světě nás vedl k přesvědčení, že tímto příběhem můžeme otevřít celospolečenskou debatu na dané téma,“ vysvětlují.

Ztížené vztahy

Záslužné téma otvírá také snímek Němá tajemství, který přibližuje ztížený život a mezilidskou komunikaci lidí s afázií. Plíživě narůstající drama se točí kolem veterináře Martina, jenž v důsledku těžkého úrazu ztratí možnost komunikovat se světem a svět s ním. Nablízku mu jsou všechny důležité ženy jeho života, manželka, matka a veterinářka, jejíž kůň způsobil Martinovi úraz, každá má ale svou verzi událostí. O vše se navíc začne od jistého okamžiku zajímat policie.

Film podle scénáře Alice Nellis natočil Tomáš Mašín a uvidíme v něm kromě Mariána Mitaše v nesnadné roli nemocného Martina také Janu Plodkovou, Milenu Steinmasslovou nebo Jiřího Havelku.

Ambasadorem kampaně, s jejíž pomocí chtějí tvůrci filmu obrátit pozornost k novému portálu pro afatiky, se stal zpěvák Václav Neckář. „Příběh toho, jak mě v roce 2002 postihla mozková mrtvice a já se musel znovu učit nejen texty svých písní, ale i slova potřebná k těm nejobyčejnějším činnostem, je asi už docela známý. Jiní lidé, které postihla afázie, se ale pořád potýkají s předsudky a já jsem rád za každý smysluplný projekt, který pomůže tomu, aby tito lidé byli lépe pochopeni, a který jim ulehčí jejich situaci,“ říká zpěvák.

Bratři i vesmír

Už v říjnu (ve stejném týdnu, kdy před sedmdesáti lety vrcholila dramatická cesta bratrů Mašínů a Milana Paumera za svobodou v Západním Berlíně) vstoupí do kin film Bratři. Tomáš Mašín jej začal natáčet přesně před dvěma lety podle scénáře Marka Epsteina a je připraven na to, že bude budit značné emoce.

„Je to pro mne velmi osobní film. Nejen proto, že jsem spřízněn s rodinnou linií, ze které Mašínové pocházejí, ale zejména z důvodu povahové rezonance s hlavními hrdiny. Rozumím jejich touze vzepřít se nespravedlnosti a útlaku. Chápu potřebu mladých kluků ukázat odvahu, jako ji ukázal jejich táta. Ale také vidím nezralost, chyby v úsudku a zbrklost. Stejně jako to, že jejich činy byly vedeny čestnými úmysly – riskovat své životy za svobodu nejen svou, ale také svého národa,“ přibližuje svůj záměr režisér s tím, že akcentoval rodinnou linku vyprávění.

V jednom z největších příběhů studené války měla hlavní roli odbojová skupina bratří Josefa a Ctirada Mašínových, které ve filmu ztvárnili Oskar Hes a Jan Nedbal - herci, kteří předtím kvůli autenticitě podstoupili tvrdý trénink.

„Když natáčení skončilo, musel jsem na nějaký čas odjet mimo republiku, abych se dal do kupy. Bratry jsem vnímal jako nádhernou práci, byla to největší a nejdramatičtější role, jakou jsem kdy měl. Ale natáčení bylo opravdu fyzicky vyčerpávající,“ shrnuje Hes, s nímž si kromě Nedbala zahráli také Matyáš Řezníček, Adam Ernest, Matěj Hádek a Tatiana Dyková.

Lítají ve všem

Odlehčení vnese do kin komedie Lítá v tom, kterou teď čekají dokončovací práce ve střižně. Její hrdinové lítají ve všem možném - ve vesmíru, ve vztazích i v jedné nevinné lži, která strhne lavinu nedorozumění. Po úspěšném seriálu Volha se před kamerou znovu setkali Kryštof Hádek a Kristina Svarinská, režijní taktovku držel jako debutant ve filmu divadelní režisér Tomáš Dianiška.

„Rozpoznám maximálně Velký vůz od Malého, Měsíc a Slunce. To je tak všechno,“ glosuje Hádek svou výbavu k hrdinovi, jenž je blázen do astronomie a kosmonautiky a pracuje v časopisu Vesmír.

„Scénář mě ale hodně bavil. Měla by to být trochu netradiční romantická komedie, jež dodržuje pravidla žánru. Nepůjde ale o typickou slaďárnu, myslím, že zárukou je režisér Tomáš Dianiška,“ slibuje herec na adresu filmu, který uvidíme v kinech o Vánocích.

Jedna noc

Do Haška a sexuálního chatu se pustil režisér a scenárista David Laňka. V půli prací je Jedna noc, příběh mladého páru, v němž autor po úspěšném filmu Spolu opět otevírá společensky závažné téma.

„Nebyl to plán, ale téma finanční tísně mladých rodin a ‚samozřejmost‘, s jakou dnes mladí prodávají svou intimitu na live chatech, se týká tolika lidí, že před tím nelze zavírat oči,“ shrnuje Laňka a dodává, že v komorních příbězích odehrávajících se na malém prostoru našel zalíbení. V centru jeho filmu stojí někdejší úspěšný muzikant, jenž spadne do dluhů, a tak se manželka rozhodne spasit rodinné štěstí sexuálním online chatem.

„Dnešní mladí hledají lásku na celý život, ale takřka obden spí s někým jiným,“ komentuje své postřehy ze soukromých životů mladých režisér.

Do hlavních rolí obsadil Vandu Chaloupkovou, známou ze seriálu Slunečná, a Adama Ernersta (Kukačky), jenž k filmu napsal a nahrál se svou kapelou i ústřední píseň. „Ať si každý dělá se svým tělem, co chce, není potřeba moralizovat. Je ale smutné, že to někdo vůbec dělat musí,“ soudí herec na adresu hrdinů, které uvidíme příští jaro.

Haškovy vylomeniny

Druhým Laňkovým projektem, teprve v přípravách, je Hašek předznamenávající už názvem, o kom bude. Roli Jaroslava Haška, autora legendárního Švejka, pijana a recesisty dostal Štěpán Kozub.

„Hašek je dnes vnímaný jako ikonická tvář naší literatury a jméno v encyklopediích a učebnicích. Méně už lidé vědí, jak divoký život žil, že měl naráz dvě manželky a psal hlavně proto, aby si vydělal na alkohol. Když se opil, dal dohromady partu, se kterou šel po nocích házet kamínky do oken vážených literátů. Byl schopen takových kousků, že když v 39 letech zemřel, celá česká kulturní scéna si dva týdny myslela, že je to další z jeho recesí,“ líčí Laňka s úsměvem.

Hlavní aktér alias Hašek se na natáčení příští rok těší. „Zahrát si skutečnou osobnost je velká výzva,“ říká Kozub, který při prvních maskérských přípravách všechny překvapil, jak podobný českému spisovateli je. „Budu muset vystoupit z vlastního komfortu, a to je ku prospěchu jakékoliv tvorby. Navíc mám k Haškovi osobní vztah, protože Švejka moc miloval můj táta.“

