„Měl jsem Vančuru rád už jako študent a poctivě jsem se jím prokousával. Původně jsem film vůbec nechtěl točit. Když mi Václav Nývlt předlohu přinesl, vyhnal jsem ho s tím, že tak krásnou knihu přece nemůžu zkazit,“ komentoval později režisér okolnosti natáčení.

Rozmarné léto mu ale bylo souzeno. Když potkal kameramana Jaromíra Šofra, který měl čerstvou rodinu a hluboko do kapsy, bylo rozhodnuto. Naštěstí pro nás, diváky. Zdánlivá hříčka o jednom lenivém létě je nadčasovou úvahou nad smyslem existence, mužskou ješitností a rozmary krásných žen i počasí.

Dělnice u Vltavy

Tak trochu neplánovaně stráví čas u řeky hrdinka filmu Slečna od vody z roku 1959, který natočil Bořivoj Zeman (k vidění je na YouTube/Česká filmová klasika). Pravda, působí mírně budovatelsky, ale jinak jde o milou letní komedii s retro náladou, které dává jiskru i výkon Jaroslava Marvana v roli hrdinčina otce. Jeho rozšafné poznámky na téma podnikových dovolených a plavek a kufrů, co chtějí „vypadat jako z Tuzexu“ baví i po letech. „Helenka je nemocná? A bude dlouho ležet?“ tážou se starostlivě kolegyně, načež zaskočený otec opáčí: „No to nebude! Ani ležet, ani sedět, za to vám ručím…“

Komedie nikoli pro každého. Janžurová si ale Velkou premiéru užívá

Důvodem, proč dělnice Helenka nedorazila do práce, byly totiž nacpané tramvaje, zato prázdný parník. A tak se dělnice vymluví na nemoc a udělá si malou říční dovolenou. Dlužno říct, že díky kameře Jana Stallicha dělá film pražským sceneriím a vltavským břehům skvělou reklamu. Včetně vodních lyží, plachtění a stojek svalnatých chlapců. Helenku v rozkošných korzetových plavečkách s bílými korálemi si zahrála Eva Klepáčová a kromě ní se tu objevila řada dalších herců: Josef Kemr, Bohuš Záhorský, Jiřina Bohdalová, ba i Josef Zíma. Nechybí ani půvabná dobová product placement, jíž dominuje „Jadran, krém na opalování“…

Jak se topí doktoři

Nejen radovánkám se ovšem dá odevzdat u říčních břehů. Občas jde do tuhého. Málokterá filmová postava se ale topila s takovou grácií a vtipem jako doktor Mráček. A to díky Petrovi Markovovi a Miloši Macourkovi, kteří scénář k filmu Jak utopit dr. Mráčka napsali, a samozřejmě i Václavu Vorlíčkovi, v jehož filmografii zaujímá komedie o vodnících a lidech spolu s Popelkou zásadní místo.

Tak trochu moderní příběh mořské víly, zde vodnice Jany, která se zamiluje do člověka, končí v případě Vorlíčkova filmu happyendem. Nejen že Mráčka Jana neutopí (i když je zodpovědný za asanaci příbytku její široké vodnické rodiny), ale obětuje kvůli němu svou vodnickou nesmrtelnost a navrch sebou odvede do lidského světa i další strýčky. Svůj půvab jí dala Libuška Šafránková, roztomilou nepraktičnost titulnímu doktorovi Jaromír Hanzlík.

KVÍZ: Arabela. Kdo ji měl hrát a proč nejí táta u stolu?

Plejáda hvězdných „vodníků“, které autoři s hravostí sobě vlastní rozdělili do kast a jimž dali tváře mimo jiné Vladimír Menšík, Miloš Kopecký, Jiří Hrzán, Čestmír Řanda a Zdeněk Řehoř, nachází dodnes vděčné diváky. Stejně tak baví důmyslné autorské nápady (člověkem se mohl vodník stát díky sexu, požití či transfúze nevodnické krve), triky s transportem skrze výlevky, hry s dušemi i situační humor.

Zkažené Sedmikrásky

Své hravé kejkle a vylomeniny provádějí mimo jiné na plovárně i hrdinky filmu Věry Chytilové Sedmikrásky. Marie I a Marie II jsou na první pohled obyčejné dívky, ale protože …“se to všechno kazí na tom světě“, rozhodnou se být taky zkažené. Výtvarně se na této společenské moralitě vyřádila i režisérčina oblíbená spolupracovnice Ester Krumbachová, jejíž originální stylizace a smělá hra s barvami i střihem začínala u interiérů a končila opulentním stolem s hostinou, šatičkami, věnečky či plavkami hrdinek.

Pochybný hroch

Na plovárně v Kralupech nad Vltavou se odehrávají některé scény filmu z roku 1973 Hroch, dodejmě však, že jeho kvality jsou přinejmenším diskutabilní. Karel Steklý tu servilně přitakal normalizačním požadavkům a natočil „satiru“ na události roku 1968.

Brutální plavba, femme fatale a čekání na orgasmus. Hity z festivalu míří do kin

Hlavní postavou filmu je mluvící hroch, jehož se snaží pro pochybné cíle zneužít manipulující politici. Neví však, že v útrobách zvířete ze zoo se nachází bankovní úředník Hroch, kterého omylem hroch spolkl a kterého nenadálá popularita vlastně těší. Scény s ministrem Borovcem na plovárně byly v podstatě odkazem na známé fotografie Alexandra Dubčeka. Snímek byl poměrně rychle stažen z kin, údajně proto, že ani komunisté nebyli schopni tuto překombinovanou satiru pochopit a vydržet do konce.

Láska místo medaile

Něžné vlny si ve stejnojmenném snímku dopřál i Jiří Vejdělek. Nijak jiskřivý příběh to nebyl, nicméně trable teenagera, z nějž chce mít otec závodního plavce, ale ten má před očima jen rusovlasou spolužačku, byly divácky srozumitelné. Letní atmosféra kolem Mělníka a soutoku Vltavy a Labe, stejně jako u vody v Divoké Šárce měla své kouzlo, hlavně díky poetické kameře Vladimíra Smutného.

Magie léta, vody a dřevěných mol zkrátka táhne filmaře stále. Ostatně podlehl jí už v roce 1898 i Jan Kříženecký, když natočil svou bezkonkurenční Žofínskou plovárnu.