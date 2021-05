Je mezi nimi poetický a výtvarně nápaditý film o zrádné touze tančit Rudé boty od Anny Podskalské, bizarní příběh o parazitovi v psí mršině Jsme si o smrt blíž z dílny Báry Anny Stejskalové a dokument o životě s poruchou příjmu potravy Vevnitř Viktorie Štěpánové. Finalisté soutěže budou vyhlášeni 9. června.

„Je to zvláštní a krásný pocit, když se film, co vznikal v pár lidech někde ve tmě, najednou takhle dere do světa,“ říká k tomu autorka filmu Rudé boty Anna Podskalská.

„Pracovali jsme trochu nezvyklou technikou, jako u loutkového filmu, ale přitom s kreslenými prvky.“ Stejně se raduje miništáb anidoku Vevnitř. „Je to hodně niterný příběh i práce. Byl pro mě odrazovým můstkem. Jsem nadšená a překvapená, že se filmu dostává takové pozornosti,“ poznamenává jeho autorka Viktorie Štěpánová.

Soutěž BAFTA Student Film Awards každoročně usiluje o podporu talentů a jejich propojení napříč kontinenty. Do užšího výběru postoupilo letosšedesát kandidátů z 680 filmů z 34 zemí. Novinkou aktuálního ročníku jsou dvě kategorie reagující na vývoj na poli audiovize: virtuální realita a videohry. Vítězové budu známi během června.