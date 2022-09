V 90. letech bývala Andrea Absolonová nadějnou skokankou do vody. Kvůli úrazu páteře se musela se sportovní kariérou předčasně rozloučit. Ale nevzdala to. K překvapení všech se stala světoznámou pornoherečkou.

„Drama Andrey Absolonové, která nakonec zemřela v pouhých sedmadvaceti letech, by mohlo lákat k senzacechtivému zpracování,“ říká Natálie Císařovská. „Nás však zajímalo něco jiného. Společně se scenáristkou Anetou Honzkovou nabízíme střídmě vyprávěný příběh ženy a jejího těla. Zamýšlíme se nad tím, jaký vliv mají její rozhodnutí na ni samotnou i na vztahy s blízkými. Neděláme z ní pasivní oběť, ale aktivní hrdinku, která se svým tělem manipuluje vědomě. Chce být v centru pozornosti a udělá pro to cokoliv. Může za to její výchova, povaha, vliv okolí? Jedno je u ní jisté - ničeho nelituje, žije naplno. Její příběh by mohl vést k zamyšlení, jak se svým tělem nakládáme, jak mu nasloucháme a zda ho vlastníme, nebo je jen pouhým objektem pro druhé.“

Autentičtí pornoherci

Do hlavní role obsadila režisérka slovenskou herečku Natalii Germani, kterou známe z pohádky Princezna zakletá v čase (za čas ji uvidíme i ve filmu Terezy Nvotové Světlonoc). Její rodiče hrají Zuzana Mauréry a Martin Finger, v dalších rolích se objeví Denisa Barešová, Zuzana Stivínová a Cyril Dobrý.

Kvůli autenticitě oslovila režisérka skutečné pornoherce, ve filmu se objeví například bývalý pornoproducent Oldřich Widman nebo herečka Tarra White. Obě herečky Natalia Germani a Denisa Barešová prošly intenzivním sportovním tréninkem včetně trampolín a skoků do vody, nejtěžší momenty natáčení ale místo nich absolvují profesionálky.

„Spolupracujeme s vrcholovými světovými sportovkyněmi Elenou Wassen a Pauline Pfeif z Německa. Dublují naše herečky při skocích z desetimetrové věže,“ dodává režisérka.

Film vzniká v produkci společnosti Cineart TV Prague Viktora Schwarcze, podpořily jej Státní fond kinematografie a Audiovizuálny fond SK. Premiéra je plánována na rok 2023.