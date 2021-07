Každý se občas dopustí chyby. Špičkový kardiochirurg Petr si jejich možnost nepřipouští. Do chvíle, než jeho dcera zkolabuje během jejich společné výpravy na Island. To je zápletka filmu Minuta věčnosti, který ve větrných a chladných lokacích tohoto ostrova natočil režisér Rudolf Havlík podle vlastního scénáře.

Jiří Langmajer a Martina Babišová | Foto: Cinemart

Jeho hrdina Petr si poprvé v životě musí položit otázky, na jaké není zvyklý. Podařila se operace jeho dcery, která má vrozenou srdeční vadu a kterou se lékař rozhodl provést sám? Byl to správné rozhodnutí? Kolik času jim ještě zbývá, aby si mohli říct to, co bylo poté, kdy opustil její matku, léta tabu? Může být tahle nevinná výprava na magickém ostrově jejich vzájemnou šancí ke znovunalezení cesty k sobě?