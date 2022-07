Loňský rok 2021 se zapíše do historie jako období s rekordním výsledkem (téměř 12 miliard korun). Překonal tak i nejlepší obrat před pandemií ve výši 9,46 miliard korun z roku 2019. To je bezesporu důvod k radosti. Jenže tím to končí, bude hůř. „Nejde o kvalitu domácí tvorby, i když větší ambice by českým filmařům slušely, je třeba na tom dál pracovat. V krizi je dosavadní systém pobídek, v posledních měsících se vyčerpal a zastavil,“ podotýká k tomu předseda APA Vratislav Šlajer.

„Je nutné ho reformovat. V poslední letech se do Česka podařilo dostat díky kvalitě služeb a pobídkám většinou dlouhodobé seriálové projekty zahraničních platforem typu Netflix, Amazon nebo Apple, které u nás využívají obrovské množství služeb, utrácejí prostředky zhruba 9 miliard ročně a dávají práci 20 tisícům lidí. Situace je dramatická, s ministerstvem kultury a ministerstvem financí aktuálně vedeme na téma pobídek diskusi, aby v Česku dál mohla probíhat natáčení velkých zahraničních projektů i menší evropské a domácí produkce.“

Ztratíme miliardy korun

Jak potvrzuje i ředitelka Státního fondu kinematografie Helena Fraňková, Česká republika pozastavila příjem žádostí o filmové pobídky už 3. ledna. Hrozí to, co jsme už v minulosti zažili - odchod klíčových zahraničních hráčů z Česka do okolních zemí. A s nimi odliv zásadních příjmů pro českou kasu - miliardové investice, jež cizí štáby u nás utrácejí za nejrůznější služby (jichž si mimochodem velmi cení).

Patří mezi ně například produkce seriálu Devil in the White City producentů Martina Scorseseho a Leonarda di Capria v hlavní roli s Keanu Reavesem, seriály Wild Cards podle knihy George R. R. Martina, Patriot 3 pro Amazon Studios, Sisterhood of Dune pro HBO Max, Hunger Games Prequel s Jennifer Lawrence v hlavní roli nebo akční film Shadow Force s Kerry Washingtonem.

Politici nás hází přes palubu

Dobrá situace není ani v oblasti streamingových platforem. V Evropě se vede aktuálně klíčový dialog o audiovizuálních službách, respektive o směrnici, která mimo jiné umožňuje členským státům uložit globálním streamingovým platformám povinnost odvádět peníze do fondů kinematografie a stanovit minimální investice do nákupu lokálních programů.

„Dánsko například před několika týdny oznámilo, že 6 procent z příjmů od dánských uživatelů VOD služeb půjde na podporu původní filmové a televizní tvorby, Česká republika ale nechává platformy jako Netflix, HBO Max nebo čerstvě Disney+ podnikat bez jakýchkoliv závazků,“ říká filmový producent Pavel Strnad. „Tyto platformy jsou sice náhradou za zkolabovaný trh s DVD, na druhou stranu bude mít ale streaming velký dopad na návštěvnost kin, která jsou pro české filmy stále hlavním zdrojem příjmů.“

Ostatní evropské státy se na změnu pečlivě připravují a chystají opatření na podporu původní audiovizuální tvorby v nových podmínkách. Kromě České republiky. „Ministři kultury, kteří mají každý rok na festivalu v Karlových Varech plná ústa vzletných slibů o podpoře domácího filmu, nejsou schopni zajistit pro českou audiovizi standardní podmínky srovnatelné s ostatními evropskými zeměmi. Česká politická reprezentace tak znovu hází filmové tvůrce přes palubu,“ uzavírá Strnad.