Na rozdíl od čtyř Matek, které se před časem křečovitě pokoušely nastolit jiný pohled na moderní mateřství, Hartlova adaptace si drží laťku solidního průměru. Bezesporu i proto, že autor předlohy a režisér má věkem a patrně i životním pocitem ke svým hrdinům blízko. Po nezdařené filmové adaptaci Takové normální rodinky, kterou nedostižně proslavila seriálová verze ze 60. let, si tak divadelník Hartl vylepšil reputaci.

A kdo jsou jeho muži v krizi? Tlumočník Prvok má oddanou ženu a čeká čtvrté dítě, uhlazený Šampón točí béčkové televizní reklamy a střídá partnerky, Tečka se živí po návratu z vojenské mise jako policejní instruktor a „neumí to s holkama“ a Karel je bohatý šéf úspěšné IT firmy. Ani jeden nedělá to, co kdysi dělat chtěl, někteří ještě navrch skrze zaběhané postupy podvádějí klienty.

A tak si ti čtyři jedné prokalené noci u Vltavy řeknou, že je načase skoncovat s apatií a dohodnou si svéráznou tichou poštu. Kdo první natočí svůj minutový výstup na veřejnosti nahoře i dole „bez“ a pošle druhému, ten musí - ať je kdekoli a s kýmkoli – sundat svršky a udělat totéž. Kdo to nedá, je baba a nezaslouží si letité přátelství. Domluvený úkol dává prostor k situačnímu humoru a střety hrdinů s vlastním studem i zaskočeným okolím budí porozumění i smích.

Nebýt zbytečných odboček a moralizování, byla by sonda do mužských duší dnešní doby dokonalá. Se všemi jejich kličkami, výmluvami, erotickými přehmaty, egoismy, potřebou být „king“ a zároveň propadat kouzlu opačného něžnějšího pohlaví. Drobných epizod (jež vyplynuly z knihy) je tu trochu víc než by bylo třeba, zbytečně děj rozmělňují. Také „dramatický“ zvrat v životě jednoho z nich připravuje režisér okatě tak dlouho, až diváka vlastně nepřekvapí. Jeho morální apel se navíc k dosavadní čiré zábavě příliš nehodí.

Zvolená nadsázka ale funguje (už úvodní pohled z ptačí perspektivy na čtyři různé příbytky ve městě, kde kamera hrdiny postupně představí je hezký nápad) a herci si ji užívají. Ti jsou totiž největší předností filmu. Nejvděčnější prostor dostal i díky převlekům Martin Pechlát jako Prvok, rozkošný je cynik Martina Hofmanna (zejména upřímná zpověď o praktikách firmy pro televizi), David Švehlík potvrzuje pravdu o ješitných sobcích a Hynek Čermák je coby voják ranař nezvládající na poli vztahů základní pravidla balení prostě rozkošný. Svou pulzující i omamnou noční atmosféru mají i pražské kulisy snímané z dronů. Zábavná pánská jízda viděná pánskýma očima, která neusiluje o hlubší výpověď a kterou ocení hlavně muži. V záplavě domácích nevkusných a žánrově rozpadlých komedií představují příjemnou letní podívanou, která má šanci přivést do kin další diváky. A to v téhle popandemické době není málo.