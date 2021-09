V hlavních rolích potkáme oba hlavní představitele z prvního filmu Jiřího Langmajera a Annu Polívkovou. Vedle nich potkáme Marka Taclíka, Leoše Nohu, Radka Holuba, Pavla Šimčíka, Terezu Kostkovou a Pavlu Tomicovou. V kinech by se měl snímek objevit na jaře příštího roku.

Režisér Rudolf Havlík volí i nadále úsměvnější parketu. Chystá pokračování své komedie Po čem muži touží, která se stala divácky nejúspěšnějším českým snímkem roku 2018. Dvojka se opět zabývá střetem mužského a ženského světa a hledáním vzájemného porozumění. Zatímco v prvním filmu si Karel vyzkoušel, co obnáší život v ženském těle, tentokrát si jeho kolegyně Irena zkusí být mužem.

„Když jsme začali film chystat, byli jsme překvapeni, jak moc je tohle téma rozšířené. A kolik lidí kolem nás si z rodiny nese pocit nemilovanosti. Nebo kolik jich rezignuje na svůj život, protože ho projektuje do očekávání blízkých.“

„Zaujal nás přesah téhle hry. Nejde jen o obraz toho, co zažívá rodina s postiženým dítětem. Jde také o to, jak tenká je hranice mezi pomocí a sebeobětováním, jak snadné je pro lásku k jednomu dítěti odsunout na vedlejší kolej druhé,“ říkají tvůrci.

