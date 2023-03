Il Boemo soutěžil na loňském 70. ročníku filmového festivalu ve španělském San Sebastiánu. Hlavní cenu festivalu Zlatou mušli sice nezískal, ale podle režiséra Václava je pro českou kinematografii velký úspěch už to, že byl vybrán do hlavní soutěže. Akademici snímek Il Boemo nominovali do boje o Oscara v kategorii cizojazyčných filmů. Do užšího výběru se nedostal.