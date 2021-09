RECENZE: Cesta domů? Tomáš Vorel míří spíš do slepé ulice

Věčné prokletí sklepáckou poetikou. I tak by se dala s trochou nadsázky označit filmová tvorba režiséra Tomáše Vorla, jenž vyšel z Divadla Sklep (které mimochodem letos slaví jubilejní padesátku) a kterého slavný spolek poznamenal asi více, než by sám chtěl. Dokládá to i jeho aktuální film Cesta domů, který právě vstoupil do kin.

Lucie Šteflová a Tomáš Hanák | Foto: Bontonfilm