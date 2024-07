Na červeném koberci k Velkému sálu v Thermalu vítali v pátek Owena nadšeně fanoušci, herec rozdal řadu autogramů a selfie a nešetřil úsměvy. V sále před velkým plátnem pak připomněl detaily, za jakých sžíravé vztahové drama Na dotek vznikalo.

Láska bolí

„Už si nepamatuji, kde jsem poprvé k téhle hře přišel, ale vím, že mi došlo, že je to ta nejúžasnější věc, jakou jsem za dlouhou dobu četl,“ svěřil se. „Chtěl jsem hrát Larryho a také jsem to Patricku Marberovi, který inscenování v Royal National Theatre v Londýně tehdy připravoval, řekl. Ale on prohlásil, že role je už obsazená a že mi chce nabídnout postavu Dana. Já se zamyslel a řekl si: jsou tam čtyři skvělé role a myslím, že bych to měl vzít. A udělal jsem to. Hra měla velký úspěch, každý večer na ni stály fronty lidí. Ale také se stávalo, že někteří během představení odcházeli. Tenhle příběh o lásce, zradě a žárlivosti je tak intenzivní, že dívat se na něj bylo pro diváky příliš znepokojivé a bolestné.“

| Video: Youtube

Chcete Larryho?

Filmová verze na sebe nenechala dlouho čekat. „Několik let nato mi volal můj agent s tím, že se mnou chce mluvit Mike Nichols,“ řekl herec. „Prý neřekl proč, ale dá se předpokládat, že uvažuje o filmové verzi hry Na dotek. Jen pro vaši představu, kdo ho příliš neznáte - Mike je jeden z největších britských filmařů, který má na kontě snímky jako Kdo se bojí Virginie Woolfové?, Absolvent nebo Silkwoodová,“ připomněl herec zásadní tvorbu respektovaného britského režiséra.

„Šel jsem s ním na oběd a Mike povídá: Mám Robertsovou, mám Portmanovou a mám Lawa. Chcete hrát Larryho? Já se po tomhle obědě úplně vznášel a cítil jsem, že jsem právě dostal mimořádný dárek. Byl to úžasný zážitek, protože čtete-li scénář, vidíte svět z pohledu své role. A příležitost hrát něco, co člověk tak dobře zná, je ohromné. Já znal rytmus, humor, každou repliku a každé místo toho příběhu. Byla to důvěrně známá věc, a přitom docela nová, v jiném pojetí. Jen několik scénářů mě během kariéry ovlivnilo tak silně, jako právě tento. Když něco takového čtu, vždycky mi to připomene, proč svou profesi dělám,“ vyznal se dojatě britský herec.

„Film jsem viděl naposledy před dvaceti lety, a tak se na něj teď podívám s vámi,“ dodal a zamířil do řad diváků, kteří to ocenili velkým aplausem.

close info Zdroj: se svolením kviff zoom_in Clivea Owena vítali u Thermalu nadšení fanoušci

Bonda ne

Na KVIFF Talk mluvil Clive Owen také o své kariéře a výzvách, které přijal i odmítl. Mezi ty první patří mimo jiné role doktora v seriálu Knick: Doktoři bez hranic, kterou mu nabídl v roce 2014 režisér Steven Soderbergh – letošní host festivalu. „Steven pracuje úsporně a vyžaduje, abyste přišli na plac dokonale připraveni,“ řekl o práci s režisérem filmu Sex, lži a video.

| Video: Youtube

K odmítnutým nabídkám podle Owena patří James Bond. „Vzít takhle ikonickou postavu je mimořádná změna, a věděl jsem, že by ovlivnila zbytek mého života. Byl by to klíčový zlom kariéry, který by poznamenal všechny mé obyčejné dny a aktivity. Byla by to zlatá klec,“ vysvětlil Owen důvod, kvůli kterému několikrát odmítl hrát agenta 007.

Před rokem naopak přijal roli detektiva Sama Spadea v minisérii Monsieur Spade, natočené podle knih slavného autora Dashiella Hammetta, která je k vidění na stanici Skylink.