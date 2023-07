Zdroj: Youtube

She Said (SkyShowtime)

Carey Mulliganová, dvakrát nominovaná na Oscara, a Zoe Kazanová, nominovaná na cenu Emmy, hrají reportérky New York Times Megan Twoheyovou a Jodi Kantorovou, které společně odhalily jeden z nejdůležitějších příběhů své generace. Příběh, který prolomil desetiletí mlčení kolem sexuálního zneužívání v Hollywoodu. Film She Said podrobně popisuje cestu novinářek, jejichž odhodlání a statečnost podnítily celosvětovou diskuzi a pomohly spustit hnutí#MeToo. K dispozici od 17. července exkluzivně na SkyShowtime.