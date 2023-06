Je jednou z velkých a noblesních dam, které se v tyto dny sjíždějí na festival do Karlových Varů a převezmou ocenění. Danielu Kolářovou hned tak něco nezaskočí, Cena prezidenta MFF KV ji však přece jen přivádí do rozpaků. „Do Varů na festival jezdívám dlouho a ráda. V rámci delegace k filmu i jako běžný host a divák. Cenu tu dostanu poprvé a jsem z toho mírně neklidná,“ připouští herečka.

Foto: Deník/Martin Divíšek

Před filmovou kamerou se poprvé objevila v době studií na pražské DAMU, a sice v adaptaci románu Vladimíra Párala Soukromá vichřice, kam ji rovnou ze školy přivedl Hynek Bočan. „Věděl jsem, že je velmi talentovaná. Také udělala ohromnou kariéru. A pořád je dobrá,“ komentoval před časem Kolářová s pýchou svůj objev.

Během kariéry měla herečka několik stálých filmových partnerů. V roce 1969 se poprvé před kamerou sešla s Jaromírem Hanzlíkem - ve filmu Slasti otce vlasti, o dva roky později se potkali jako manželé v legendárním českém sitcomu Taková normální rodinka. Úspěch měli jako dvojice „zbrojnošů“ i v muzikálu Noc na Karlštejně (kde to popravdě mimo kamery začínalo více jiskřit mezi Hanzlíkem a Janou Brejchovou), největší divácký ohlas ale sklízeli v nestárnoucí komedii Iva Nováka Léto s kovbojem, jež se pravidelně vrací na televizní obrazovky. Potkali se také v televizních filmech Otec nebo bratr, Dopis psaný španělsky, v chobotničkovém příběhu Lucie, postrach ulice a v jeho pokračování.

Manželské potyčky se Svěrákem

Rok 1976 pak herečce přinesl nového filmového partnera - herce a scenáristu Zdeňka Svěráka, s nímž vytvořila nezapomenutelný pár. Manžele si zahráli v komedii Jiřího Menzela Na samotě u lesa, potkali se také ve Vratných lahvích a naposledy ve filmu Betlémské světlo. V roce 1978 si zahrála po boku dalšího skvělého společníka - Josefa Abrháma v jedné z hlavních rolí ve Svěrákově a Smoljakově komedii Kulový blesk, kterou karlovarský festival promítne na její počest ve čtvrtek v karlovarském divadle.

Mimochodem, k odkazu tohoto filmového evergreenu se hlásí hudební skupina Radosta, pro niž herečka – poprvé ve své kariéře – natočila videoklip se symbolickým jménem Máňa. Jeho ústředním motivem je podle kapely „plynoucí čas, který neměří každému stejně“ a cílem podpora Hospicu svatého Lazara v Plzni.

Herečka, která v záběrech beze slov odhazuje cedulky s klíčovými tematickými vzkazy posluchačům, se v rámci této charity vzdala svého honoráře. Jen pro doplnění – klip je součástí alba Dvanáctisměna, které je od 26. května na pultech.

Nechuť z politiky

Své místo, byť třeba menší, mívala herečka i ve filmech Jana Svěráka, ať šlo o Obecnou školu, Akumulátor 1 nebo Tmavomodrý svět. Působila na různých divadelních scénách, mimo jiné na Vinohradech a v Divadle Komedie, kde hrála významné postavy v inscenacích Loupežník, Hamlet, Drobečky z perníku, Pobřeží, Hořké slzy Petry von Kantové, Lidumor aneb má játra beze smyslu s Karlem Rodenem a U cíle, za niž dostala Cenu Alfréda Radoka za nejlepší hlavní ženský divadelní výkon roku 2004.

Má slabost pro Český rozhlas, pro nějž namluvila přes 80 inscenací. „Je to pro mě nejbystřejší tok informací a to nejmilejší médium,” vyznala se v rozhovoru pro Dvojku v roce 2011. O deset let dříve jí hlas Irene, Soamesovy ženy ze slavné Ságy rodu Forsytů vynesl 1. místo v anketě Neviditelný herec.

Na začátku 90. let herečka také překvapila diváky chutí angažovat se v politice a stala se poslankyní za Občanské fórum. Podobně jako jiné tvůrčí ženy (později třeba Helena Třeštíková) byla ale zaskočena amorálním chováním a intrikami politiků a po dvou letech jejich scénu znechuceně opustila.

„Cítila jsem se strašně vyčerpaná a jen jsem se těšila, až se vrátím zpátky do divadla. K něčemu, co je mi bytostně blízké,“ shrnula později své pocity.



Bedlivá pozorovatelka

V roce 2009 získala Daniela Kolářová Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli v dramatu Jana Hřebejka Kawasakiho růže, mezi výrazné role posledních let patří také postava v mysteriózním zpracování známé balady Polednice a role ironické maminky jednoho z hrdinů v hořké komedii Patrika Hartla Prvok, Šampón, Tečka a Karel.

Stejně jako na filmovém plátně okouzluje herečka řadu let diváky i na televizních obrazovkách, zejména v úspěšných seriálech Nemocnice na kraji města, My všichni školou povinní, Život je ples, Život a doba soudce A. K., Ulice nebo aktuálně Zlatá labuť.

Jejím dlouholetým životním partnerem byl herec a režisér Jiří Ornest, který zemřel před šesti lety a s nímž má dva syny. Šimon pracuje v Jedličkově ústavu, Matěj je počítačovým expertem. Jejím největším koníčkem je zahradnictví a neřestí cigarety.

Zdroj: se svolením MFF KV

Přestože politickou scénu dávno opustila, bedlivě sleduje situaci u nás i ve světě. Na premiéře (mimochodem velmi dobré) aktualizované inscenace Tolstého Vzkříšení, jež se v půli června odehrála v Divadle Na zábradlí, si povzdechla: „Je strašné vidět, že se v Rusku od dob Tolstého vůbec nic nezměnilo. To je tak aktuální, až z toho jde na člověka úzkost.“