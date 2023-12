Horečka na parketu, tréninky, velké emoce. Benjamínek ve StarDance, herečka Darija Pavlovičová prodělává křest ohněm. A to si ještě odskočí do Lucerny, kde má premiéru film Juraje Jakubiska Perinbaba a dva světy, v němž je skoro k nepoznání. Hraje totiž Smrtku.

Darija Pavlovičová | Foto: Renata Matějková / CNC / Profimedia

Premiéra pohádky se blíží, ve StarDance ale houstne atmosféra, blíží se finále. Předpokládám, že teď žijete hlavně tancem?

Je to tak, na premiéru samozřejmě přijdu, ale teď žiju samými tréninky. Na začátku soutěže byly jen čtyřhodinové, teď už jsou to osmi, někdy desetihodinovky každý den. Je toho opravdu hodně.

Napadlo vás, když jste na účast kývla, že bude soutěž tak náročná a že se v ní dostanete tak daleko?

Vůbec. Já nikdy předtím tenhle pořad neviděla, opravdu jsem netušila, že půjde o takovou nálož. S úspěchem je to stejné, ani ve snu by mě nenapadlo, že budeme tak dlouho postupovat. Ale o to větší je moje překvapení a radost.

Juraj Jakubisko nebyl jediný, kdo se nedožil premiéry Perinbaby:

Prokletá Perinbaba 2 míří do kin. Hned tři její hvězdy se nedožily premiéry

Co podle vás rozhoduje o tom, že vás diváci pošlou do dalšího kola?

Nepřemýšlela jsem o tom. Je to asi směs různých věcí - hodnocení od poroty, to, jak tanec podáte, co se z něj a z vás přenese na diváka.

Jedno kolo jste musela odtančit i v horečce, to asi nebylo příjemné.

Nebylo. V kole, které jsme tančili na filmové soundtracky, mi bylo opravdu špatně, měla jsem horečky. Ale zvládli jsme to a snad to nebylo moc vidět. Dostávala jsem podpůrnou léčbu a vitaminové infuze, nakonec se tělo dalo dohromady.

Darija Pavlovičová a Dominik Vodička ve StarDance:

Zdroj: Youtube

Který tanec vás zatím nejvíc potěšil a ze kterého jste měla obavy?

Mně dělá radost vlastně každý. Přestože jsem si ze začátku moc nevěřila, třeba u samby. Ale nakonec si k tomu vždycky člověk najde cestu. Takže ve finále se samba stala jedním z mých nejoblíbenějších. Nemůžu říct, že bych z některého měla vyloženě strach, ale je pravda, že taková cha-cha - z té jsem byla dost nervózní. Což se pak odrazilo i na parketu. Nejtěžší je pro mě vždycky tanec, na kterém právě pracuju. Což je momentálně paso doble, u nějž máme opravdu těžkou skladbu a je hodně náročné rytmicky. Jako druhý bude valčík, na ten se těším.

Musí to být dost loterie, když člověk zjišťuje až na parketu, jakého partnera v soutěži dostal do páru, ne?

Trochu ano. Nás s Dominikem prý dali dohromady díky baletu. On ho dělal do nedávna, tančil i v baletním souboru v Národním divadle, kde dostal za roli Muže v představení Kytice Thálii. Já chodila jako malá do baletní přípravky. Ve StarDance si řekli, že by nám to mohlo díky tomu fungovat. A opravdu to funguje. Moc hezky se mi s Dominikem tančí.

Darija PavlovičováZdroj: se souhlasem Davida Rauba

Čeho si na něm nejvíc ceníte?

Jeho trpělivosti. I toho, jak to zvládá, když se třeba hned něco nedaří, že má pořád nějaké nápady, na nichž staví naši choreografii a se vším mi s úsměvem pomáhá. Je to moc milý parťák.

Už vás něčím rozesmál?

My se smějeme prakticky každý den. Ale spolehlivě mě rozesměje, když něco zvořu a on se na mě vždycky zatváří takovým specifickým způsobem: no co to jako mělo být?

Účastníci každého ročníku StarDance si pokaždé pochvalují, jak dobrou partu mají, jak si pomáhají a roní slzy, když soutěž někdo opouští. Platí to i tentokrát?

Platí. Je to úžasná parta lidí, která se navzájem podporuje, fandí si a sdílí svoje pocity. Včetně dojetí při odchodu těch vyřazených. Máme se navzájem moc rádi.

Jakubiskova Perinbaba se vrací do kin:

Nový příběh, nová píseň. Do kin se po 40 letech vrací Jakubiskova Perinbaba

Je jasné, že teď už jde do tuhého, můžete i vyhrát. Ale přesto, fandila jste nebo fandíte v soutěži ještě někomu jinému?

Já to nejvíc přála Terezce Maškové, ale už bohužel vypadla. Ale po pravdě, přála bych to všem. Myslím, že nejde o to být nejlepší a vyhrát, porazit ty druhé, ale zúčastnit se. Poznat nové lidi a třeba si i najít přátele.

Objevila jste v sobě marnivost a užíváte si všechny ty nádherné šaty?

Moc! Každé, které tu Roman navrhuje, jsou krásné a pokaždé jiné. Do posledního detailu, mašličky nebo třpytky.

Které byste si vzala domů, kdybyste mohla?

To je těžká volba. Asi ty zelené, v nichž jsem tančila jako Fiona na hudbu ze Shreka. V těch jsem se cítila ohromně lehce.

Perinbaba a dva svety (2023) - trailer:

Zdroj: Youtube

Za pár dnů vás diváci uvidí v pohádce Perinbaba a dva světy. Překvapilo vás, že vám dal Juraj Jakubisko roli Zubaté a ne třeba princezny?

To byla moje úplně první role, bylo mi nějakých čtrnáct, patnáct let a po pravdě - k princeznám jsem neměla nikdy nijak blízko. Ale je pravda, že jsem nečekala, že mi pan režisér svěří tak důležitou, pro příběh symbolickou postavu. De facto je to Smrtka. Ale já byla šťastná, že mám roli a zase tolik jsem to neřešila. Až postupně během práce mi docházelo, jak klíčový význam v příběhu Zubatá má a s kým vlastně točím.

Jak na vás Juraj Jakubisko působil?

Byl to geniální člověk i filmař, který žil ve svém vlastním světě fantazie a představ, přišlo mi to roztomilé. Měl přitom jasnou vizi, za kterou si šel a kterou dokázal hercům vždycky skvěle vysvětlit. A byl moc laskavý.

Ze StarDance vypadl už i cukrář Josef Maršálek:

Josef Maršálek o konci ve StarDance: Viděl jsem v Indii umírat lidi, o nic nejde

Vzpomenete si ještě na samotné natáčení? Bylo náročné?

Vybavuje se mi to už jen matně, od natáčení k premiéře uteklo dost let. Vím, že kapucový kostým Zubaté byl z původního filmu a že ve vedrech v něm nebylo úplně příjemně. Zvlášť když jsme tenhle jediný oblékali dohromady tři – protože v postavě se střídají dvě herečky a jeden herec. Měli jsme i speciální zuby, se kterými nebylo snadné mluvit, pamatuju si, že jsem se bála, aby mi bylo rozumět. Točili jsme na Slovensku v krásných přírodních lokacích, v Praze i na Barrandově. Byla to velká zkušenost a moc hezká práce.

Viděla jste první film o Perinbabě s Giuliettou Masinou?

Viděla, ještě jako malá. Pamatuju si, že jsem se na Perinbabu dívala několikrát, okouzlila mě. Ve slovenské televizi běžela každé Vánoce. Pohádky mám obecně moc ráda. Hlavně animované, třeba Rebelku nebo Na vlásku. A samozřejmě musím mít každé svátky Tři oříšky pro Popelku, to je krásná, nestárnoucí pohádka.

Darija Pavlovičová jako Zubatá ve filmu Perinbaba a dva světyZdroj: se svolením Bontonfilmu

Bez čeho ještě byste si neuměla představit Vánoce?

Mám ráda tu atmošku, která svátky provází. U nás doma celý den vaříme, v hezké stmelené náladě, pak si společně užijeme večer. Tyhle chvíle mám moc ráda.

Co rozhodlo, že jste se dala na hereckou dráhu?

Chodila jsem na dramaťák, který mě bavil, a když jsem pak přemýšlela, kam jít po škole, řekla jsem si, že zkusím konzervatoř. Že když to vyjde, bude to fajn, když ne, je to osud a mám dělat něco jiného. A ono to vyšlo. Pak už to nějak běželo samo.

Darija Pavlovičová a Dominik Vodička ve StarDance:

Zdroj: Youtube

Hrála jste už v několika projektech - mimo jiné v seriálu Zločiny Velké Prahy nebo filmu O malých věcech, který běžel v kinech letos. Pomohla vám k dalším nabídkám role z Perinbaby?

Určitě to mělo nějaký vliv. Když si napíšete do cívíčka, že jste hrála u Juraje Jakubiska, tak to má váhu. Zločiny Velké Prahy byl můj první seriál a byl to po natáčení s panem Jakubiskem velký střih. Jiné natáčení, jiné tempo, dlouhý čas. Roli v jedné z povídek ve filmu O malých věcech jsem mimochodem dostala právě od Denise Šafaříka, s nímž jsem ve „zločinech“ hrála. Je to jeho režijní debut a myslím, že se mu moc povedl.

V čem vás uvidíme, až skončí StarDance?

Natočila jsem s Michalem Samirem a Matějem Chlupáčkem další seriál – To se vysvětlí, soudruzi. Odehrává se v osmdesátkách, v ústavu, který zkoumá paranormální jevy. Hraju dceru Jirky Macháčka, ale víc nesmím prozradit. Byl to výborně napsaný scénář a těším se, až ho uvidím na obrazovce. Bude to snad už na jaře. A teď pardon, musím už zase na parket.