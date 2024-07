Letní kina sice už dostala svůj hit – animovaný film V hlavě 2 (suverénně vede žebříček návštěvnosti za první víkend a k dnešnímu dni má přes 210 tisíc diváků). Na nového Deadpoola ve spojení s Wolverinem se nicméně čekalo velmi napjatě.

A dlužno přiznat, že výchozí nápad se záchranou světa, kam autoři zařadili i ten širší, marvelovský, vcelku funguje. Zvlášť když se nebáli střílet si i sami ze sebe a ze svých nezdarů (pokusy věnovat každému superhrdinovi vlastní příběh končily v posledních letech stručně řečeno plytce).

Nekorektní humor od patnácti

Připomeňme, že Deadpool & Wolverine je už čtyřiatřicátou marvelovkou a že jeho děj odráží i aktuální vývoj celé franšízy.

Dříve se komiksy od Marvelu natáčely u Disneyho a ve studiu 20th Century Fox, poté, co Disney Foxe koupil, vznikají už výhradně pod značkou WD. Nový film dostal také – v případě marvelovek ne zcela obvykle – nálepku R (čili s omezenou přístupností), v našich kinech na něj mohou diváci od 15 let.

| Video: Youtube

Je to vcelku nasnadě, scénář je prošpikovaný nekorektními hláškami, které místy baví („ty nemáš šanci nikde, ani u X-Menů. A tam berou každýho“), místy jsou na hraně a působí jak z trapné, podbízivé řachandy („zastrč kozy, feno háravá“). Podílela se na něm pětice autorů včetně herce Ryana Reynoldse, který ztvárňuje Deadpoola, a režiséra Shawna Levyho.

Zábavná dvojka

Ústřední dvojice každopádně funguje dobře, jejich protiklady baví. Deadpool jako vždy naplňuje prototyp mouly, který touží stát se „mesiášem“ a bojovat v týmu, ale místo činů toho hlavně hodně nakecá. V duchu tradice také sem tam vystoupí z fikčního příběhu a na kameru trousí poznámky k divákům. Wolverine si naopak drží svou laťku statného svalnatce, jenž slovy šetří a s pokerovou tváří sází rány.

Nejvíce baví ironické komentáře, které se trefují do kdečeho. Historií marvelovek a jejich postavami (které se v průběhu filmu i objevují) počínaje a stopáží („v klidu to dopij, diváci si už zvykli, že pod dvě hodiny naše filmy nejdou“) a dřívější kariérou Ryana Reynoldse a Hugha Jackmana v těchto komiksových rolích konče. Půvabná je i poznámka ohledně Jackmana, který bude muset v kostýmu Wolverina po nové kariéře u Disneyho „makat až do devadesáti…“.

Efektní titulky

Shawn Lewy sází na vizuální podívanou, nešetří zpomalenými záběry, kostýmy ani nejrůznějšími akčními hračkami. Největší švih mají úvodní titulky, které se v rámci souboje Deadpoola s bandou protivníků v zasněženém lese objevují na létajících kusech zbraní či kostech z odepsaného Wolverina (jehož se Deadpool rozhodne oživit). Efektní úvod i dynamická hudba předznamenají koncept, jehož se tvůrci drží i dál, jen se s postupem času nedaří stejný švih a dostatek nápadů udržet.

Krasojízda, kterou hrdina jménem D zkraje slíbí, má tak kolísavé tempo, jež místy brzdí i jeho užvaněnost. Výtvarná stránka je nicméně působivá, ať už trosky zmiňovaného světa s opuštěnými loděmi a dalšími rekvizitami v kukuřičném poli, metafyzická skládka zbytečných figur či zaprášené ikonické logo 20th Century Fox zabořené v pouštním písku…

Dojde i na odkaz k sérii Šílený Max, i když tam se pouští Levy na tenký led – s obrazovou stránkou Millerova postapokalyptického světa se měřit nemůže.

Spasí novinka Marvela?

Jako letní podívaná film Deadpool & Wolverine očekávání bezesporu naplní, fanoušci marvelovek ho nejspíš ocení, včetně scén u závěrečných titulků.

Zvlášť když mu pomáhá i dynamický soundtrack plný dobových hitů, od Olivie Newton-Johnové a Johna Travoltu až po The Pllaters a Green Day.

Koneckonců, ani proti moudru ve finále nelze nic namítat: „Občas ti, které zachráníme, zachrání zase nás.“

Kdoví, třeba tenhle film zachrání marvelovský filmový vesmír. Aspoň načas.

Hodnocení Deníku: 65 procent