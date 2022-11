O tom, že bude jednou herečkou, se rodačce z Nového Mexika s původním jménem Demi Gene Guynes nemohlo ani snít. Jako dítě si prošla peklem, protože její rodiče se rozešli dřív, než se narodila. Následně si její matka nabrnkla jiného muže, který ovšem nebyl z těch spolehlivých a nakonec si sáhl na život. Demi se z toho ale nezhroutila - překážky, které jí osud postavil do cesty, svou vytrvalostí a snahou uspět nakonec překonala. A to i přes fakt, že v dětství trpěla šilhavostí, tudíž nosila pásku přes oko, dokud se její problém nevyřešil díky náročným operacím.

Demi začínala jako modelka, tehdy jí bylo šestnáct let. Jen o dva roky později uzavřela manželství s rockovým muzikantem Freddym Moorem, jehož příjmení si ponechala i po jejich rozchodu.

Myšlenku, že by se měla vrhnout na hereckou dráhu, jí vnukla kamarádka, herečka Nastassja Kinski. Na její radu Demi opustila školu, v níž byli jejími spolužáky frontman skupiny Red Hot Chili Peppers Anthony Kiedis a herec Timothy Hutton, jenž je mimochodem nejmladším držitelem Oskara za nejlepšího herce ve vedlejší roli (cenu získal ve dvaceti letech za úlohu Conrada Jarretta v režijním debutu Roberta Redforda Obyčejní lidé).

Filmovým debutem Demi Moore se stala v roce 1982, kdy jí bylo dvacet let, sci-fi záležitost Parazit. V osmdesátých letech hrála v několika filmech orientovaných převážně na mládež. Velký komerční úspěch se dostavil až v roce 1990 s filmem Duch režiséra Jerryho Zuckera, v němž se setkala s Patrickem Swayzem, který už měl za sebou velký úspěch ve filmu Hříšný tanec. Jednou z jejich nejslavnějších scén se stalo milostné laškování u hrnčířského kruhu. Patrick Swayze se později nechal slyšet, že role v Duchovi byla jeho nejtěžší, protože nemohl být aktivní a musel být pouhým pozorovatelem dění.

Ikonická fotografie Demi Moore, která byla pořízena během jejího těhotenstvíZdroj: Profimedia.cz

O rok později se objevila v romantické komedii Řezníkova žena a následně v úspěšném dramatickém filmu Pár správných chlapů o prošetřování úmrtí vojína Santiaga na americké základně na Kubě, v němž si po boku Toma Cruise a Jacka Nicholsona střihla roli kapitánky.

V roce 1993 zazářila ve snímku režiséra Adriana Lynea Neslušný návrh. Ztvárňuje v něm Dianu, manželku Davida Murphyho v podání Woodyho Harrelsona, se kterým přijíždí do Las Vegas, aby se pokusili vyhrát peníze na splacení půjčky. Manželství páru naruší nabídka milionu dolarů od cizince ztvárněného Robertem Redfordem za to, že s ním Diana stráví noc.

Po této čistokrevné romantice už to Demi vzala do rukou rázněji – to když ve filmu režiséra Barryho Levinsona Skandální odhalení vytvořila postavu totální mrchy Meredith Johnsonové, která obviní ze sexuálního obtěžování spořádaného otce rodiny Toma Sanderse (Michael Douglas), s nímž kdysi prožila milostný vztah. Současně začne podkopávat jeho postavení v renomované počítačové firmě, ovšem Tom si najme šikovnou advokátku, díky níž to prohnané Meredith slušně spočítají.

Není bez zajímavosti, že film měl původně režírovat Miloš Forman, který se ale nedohodl na několika zásadních věcech s autorem knižní předlohy Michaelem Crichtonem.

Striptýz i holá hlava

Své vnady Demi záhy odhalila ve snímku Striptýz z roku 1996, v němž si zahrála bývalou sekretářku FBI, emancipovanou Erin Grantovou. Coby striptýzová tanečnice v nočním klubu si potřebuje rychle vydělat peníze na odvolání proti rozhodnutí soudu, který svěřil její sedmiletou dceru Angelu do péče otce, narkomana a podvodníka Darella. Za ztvárnění této role inkasovala Demi Moore dvanáct milionů dolarů, což byla tehdy pro herečku rekordní částka.

Demi Moore ve snímku Striptýz (1996)Zdroj: Profimedia.cz

K tomuto filmu se vážou ještě další zajímavosti – například, že Angelu si v něm zahrála skutečná hereččina dcera, tehdy osmiletá Rumer Willis, nebo že Demi musela některé scény přetočit, přičemž v nich nosila paruku. V té době už totiž natáčela akční film G. I. Jane pod režijním vedením Ridleyho Scotta, v němž si pro roli vojenské důstojnice nechala oholit hlavu. Ač z její strany snaha určitě byla, za postavu Jordan O'Neilové byla nakonec odměněna Zlatou malinou v kategorii nejhorší herečka.

V roce 1996 se herečce podařil ještě jeden, ovšem pozitivnější zářez - za úlohu v minisérii Kdyby zdi mohly mluvit, která přibližuje ve třech různých dobách různý společenský postoj k interrupci a v níž se objevily i Sissy Spacek či Cher, byla nominovaná na Zlatý glóbus.

V novém tisíciletí se Demi Moore objevila ve snímcích Charlieho andílci: Na plný pecky (2003), větší roli pak dostala v mysteriózním thrilleru Světlo ve tmě (2006), následně se objevila v dramatu Atentát v Ambassadoru (2006), v thrilleru Mr. Brooks (2007), v dalším dramatu Brilantní plán (2007) či v komediích Jonesovi (2009) a Holky na tahu (2017). Nejnověji účinkovala například v seriálu Brave New World (2020), v němž z dalekých krajů dorazí neznámý rebel a obyvatelé Nového Londýna začínají zpochybňovat pravidla zdánlivě utopického světa, ve kterém žijí.

Demi Moore se svými dcerami a herci Brucem Willisem a Ashtonem KutcheremZdroj: Profimedia.cz

Demi Moore si zjevně zažila šťastnější chvíle, ale i umělecké propady. Časopis Lifetime o ní napsal: „Pro ostatní herečky se stala v devadesátých letech průkopnicí tím, že byla první hlavní ženskou postavou, která požadovala stejný plat, výhody a účty jako její mužské protějšky.“ Od té doby se bezpochyby s její pomocí průmyslové hollywoodské standardy drasticky zlepšily.



Hvězdný muž Bruce Willis



Druhým manželem Demi Moore byl Bruce Willis, s nímž se setkala v roce 1987 a už po dvou měsících se vzali. Společně mají tři dcery – už zmiňovanou Rumer, dále Scout LaRue a Tallulah Belle. Od roku 1998 začali manželé žít odděleně a o dva roky později se rozvedli. Dodneška ale zůstali přáteli.

V roce 2003 utvořila pár s o patnáct let mladším hercem Ashtonem Kutcherem, s nímž to herečce vydrželo osm let (nově údajně randí s o třináct let mladším švýcarským šéfkuchařem).

O obou zmíněných mužích, slavných hercích, ale i o svém komplikovaném vztahu s matkou, vyrovnání se s traumaty z dětství, o osobních zápasech s alkoholovou a drogovou závislostí při snaze zvládnout dohromady kariéru i rodinný život vypráví v knize Demi Moore: Život naruby. Zdánlivě má vše, čeho lze dosáhnout. Peníze, slávu, hvězdné partnery, ale je to opravdu všechno? Život naruby je hereččiným upřímným příběhem o přežití, úspěchu i vzdání se, portrétem života jedné ženy, který je ikonický a zároveň i úplně obyčejný.