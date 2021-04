Přípravy snímku tvůrci zahájili několik měsíců před vypuknutím pandemie covidu-19, v té době tak nemohli tušit, jak aktuální téma zpracovávají. Chronologicky v něm vyprávějí historii chřipky, jež před sto lety stíhala všechny generace, bohaté i chudé, obyvatele měst i venkova. Nevyhnula se právě ani rodině pražského německy píšícího spisovatele Franze Kafky.

„Natáčení mě utvrdilo v tom, jak velká osobnost byl Franz Kafka. Bylo velmi příjemné zahrát si jej. Samozřejmě je důležité brát v potaz, že Španělská chřipka je dokudrama, a tak nebyl přílišný prostor pro psychologii či podrobné nastudování role,“ uvedl Denis Šafařík, jehož diváci znají například i z pohádky Kouzelník Žito režiséra Zdeňka Zelenky.

Existuje něco, co vás spojuje s Franzem Kafkou?

Překvapilo mě, že s ním mám do jisté míry podobné rysy, navíc mám rád Kafkovy knihy, vždycky jsem byl jeho fanoušek. Pak by se dalo říci, že sám rád píšu. Mé psaní ale zatím nedosahuje takových kvalit. Momentálně jsem ve fázi, kdy bych rád vydal knížku určenou dětem. Vznikala v jedněch z nejkrušnějších chvil mého života a zaslouží si spatřit světlo světa. A právě jsem dopsal i scénář k filmu, který, když dá Bůh, začneme za krátkou dobu natáčet. Jinak mám plné šuplíky poezie. Píšu ji pro radost i smutek.

Je rozdíl mezi hraním v dokumentu a filmu či seriálu?

Vidím ho v tom, že v případě Španělské chřipky šlo spíše o vžití se do konkrétních fragmentů z Kafkova života. Jak jsem již zmiňoval, nebylo potřeba příliš psychologizovat. Na place s námi byl odborník na Kafku a ten mi říkal, jak by se v té které situaci zachoval. Často mi kladl na srdce, že to byl introvert. A tak jsem si vlastně Kafku vždy představoval.

Každou neděli vás teď můžeme vidět i ve Zločinech Velké Prahy, v nichž ztvárňujete policejního agenta Martina Nováčka. Oblíbil jste si ho?

Martin Nováček je policejní benjamínek se vším, co k tomu patří. Je bystrý, ale zároveň dost nerozhodný. Je chytrý, ale snadno se stává cílem uštědřené rány. Mladistvě touží po ženě, ke své smůle si vybral mladší dceru vrchního inspektora Hynka Budíka (Jaroslav Plesl), svůj vztah si tak chrání. Pečlivý je ale i v dalších věcech, je to snaživý chlapec.

A protože by chtěl být skutečným profesionálem, pomáhá jeho práce k vyřešení nejednoho případu. Já a Martin Nováček máme mnoho společného. Například strach ze svých nadřízených. A dokud tento zvláštní „strachorespekt“ přetrvává, cítím se jako ben-jamín i proti své vůli. Mám to tak v divadle a bylo tomu i při natáčení Zločinů Velké Prahy. Navíc mám staršího bratra, takže benjamín budu už napořád.