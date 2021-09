I když ochranka i manažeři asi čtyřicítce fanoušků nedávali moc šance, dobře naladěný herec nakonec rozdával autogramy, selfies a dokonce i polibek.

Na rychlý dotaz Deníku, zda jsou Karlovy Vary nice, odpověděl: "Yes, it is beatiful."

Po menším zdržení, kdy se srdečně rozloučil s veškerým doprovodem, následoval odchod na runway. Zde ho opět vyhlížel dav fanoušků, kterým nakonec zamával a dokonce před nimi zažertoval, když jednoho svého manažera popohnal plesknutím notesu přes zadek.