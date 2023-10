Když se řekne Walt Disney, naskočí jména Mickey Mouse, Sněhurka nebo Ariel. Animované hvězdy, jež proslavilo stříbrné plátno. Otec Mickeyho však točil i jiné věci, o nichž dnes vědí spíš už jen filmoví historici. Za druhé světové války se z jeho studia stala výrobna osvěty a agitek, které k veřejnosti nedorazily, zato jim tleskali vysocí důstojníci, letci či zdravotníci.

Donaldův zlý sen obsahoval i četbu knihy Mein Kampf | Foto: Wikimedia Commons, Disney, volné dílo

Úspěch Sněhurky a sedmi trpaslíků znamenal pro Walta Disneyho na konci 30. let splnění snu: vybudování nového studia ve městě Burbank, které bylo větší a modernější než předchozí. Rostlo postupně a po dlouhý čas, v malebném kalifornském údolí obklopeném horami. Vznikly tu filmy Pinocchio, Bambi, další krátké filmy. A také dluhy.

Disney byl maximalista, a to – jako obvykle - něco stálo. Nejnovější technika, profese, další a další budovy, klimatizace, speciální zvukové oddělení s osmi tisíci roztříděnými předměty a nástroji vydávajícími všechny možné zvuky i se záznamem, ve kterém filmu a k čemu byly použity (například kotouč a dřevěná palička jako rána ořechem do Donaldovy hlavy). „Co by z toho všeho bylo, kdybyste neměli úspěch?“ ptal se syna během návštěvy jeho znepokojený otec. „Nemocnice,“ opáčil Walt.

V roce 1940 začaly klesat akcie podniku, pak se dostavily nepokoje zaměstnanců, z nichž se někteří cítili kreativně nevyužití nebo nesouhlasili s obchodní politikou studia. Stávkovalo jen kolem čtyřiceti procent zaměstnanců, a tak se během této vzrušené doby a vyjednávání stihl vyrobit kromě krátkých i další celovečerní film – Dumbo. Byl to velký úspěch a Vánoce 1941 byly v rodinách ve znamení slonů.

Film Dumbo měl velký úspěch a Vánoce 1941 byly v rodinách ve znamení slonů.Zdroj: Profimedia

Kapitán ve člunu

V Evropě ovšem už mezitím zuřila válka, která teď dorazila i do USA. Promítla se i do filmového průmyslu. Waltu Disneymu se do části nového areálu nastěhovalo pět set mužů protiletecké obrany, parkoviště obsadily bedny protileteckých střel a děla. Natáčely se tu propagační a osvětové snímky, některé pro letecké továrny, jiné sloužily jako výuka pro vojáky, kteří se na nich učili, jak poznávat siluety letadel v mlze nebo v noci. Pracovalo se v utajení, u dveří do kanceláří a střižen stály stráže, občas i FBI.

Disney se svými pracovníky z toho nebyli nadšeni, ale nebylo zbytí. Filmový průmysl se musel podřídit válečnému stavu. Vzniklo kombinované trikové Vítězství leteckých sil (do kterého se Disney marně pokusil vpašovat Donalda), do krátkých filmů s Myšákem Mickeym a jeho gangem pronikla válečná témata. Ve studiu se objevovaly nečekané návštěvy, které se tvářily důležitě a přinášely úkoly s tak inspirativními obsahy a názvy jako Pravidla lodní dopravy v přístavech a přilehlých prostorách.

Waltu Disneymu se do části nového areálu nastěhovalo pět set mužů protiletecké obrany, parkoviště obsadily bedny protileteckých střel a děla.Zdroj: Wikimedia Commons, volné dílo

Autor stejnojmenné příručky kapitán Farwell byl dokonce Waltovi přidělen jako nezbytný dozor nad dotyčným filmem. „Bez těchto pravidel by bylo americké loďstvo vyřízeno,“ prohlásil komisní admirál, který do studia zakázku i kapitána donesl. Disney ani Farwell nijak nejásali, zvlášť když druhý jmenovaný musel během přepisování knihy do scénáře přespávat v Disneyho kanceláři v nafukovacím člunu…

Totálně nasazený Donald

Walt se ukrutně nudil. A tak se roku 1943 zrodila Vůdcova tvář, Disneyho velmi osobní film, jímž vyjádřil svůj postoj k Adolfu Hitlerovi a válce. Kačer Donald tu zažívá přízračný sen, kdy hajluje ze spaní i u zarámovaných portrétů na zdi: „Heil Hitler! Heil Hirohito! Heil Mussolini!“ V trezoru ukrývá zrnko kávy, které den co den tajně vymáchá v hrnku vody, pročítá Mein Kampf a na každém rohu v bytě má hákový kříž. A především trpí u pásu v německé muniční továrně, kde řady zarámovaných Hitlerů střídají náboje do zbraní.

To vše za zvuků písně Když Hitler zavelí, vyrazíme do boje, kterou vyřvává jednotka pochodující ulicemi. Ožije, až když procitne ve svém pyžamu v designu americké vlajky a obejme sochu Svobody. Je to vtipný a satirický snímek a po právu se dočkal Oscara.

Také Okřídlenou metlou si Disney udělal radost. Šlo o zakázku, jež byla součástí zdravotnické akce proti malárii v Jižní Americe. „Veřejný nepřítel“ hlásá cedule zkraje filmu na adresu komára, který je v duchu westernových filmů „hledán pro krádež milionů“ pracovních hodin.

Mimochodem, objeví se tu i známých sedm trpaslíků ze Sněhurky, kteří mají na starost úklid (hygienu) u malárií nemocného farmáře a které dal Disney výjimečně k dispozici osvětě.

Čas Popelky

Zdroj: DeníkJe vcelku nabíledni, že válečná léta znamenala pro Disneyho studio velké finanční ztráty a bylo třeba hledat řešení. Když Disney navíc ztratil svůj zpěvavý hlas, jímž namlouval Myšáka, a Mickeyho se vzdal, bylo jasné, že potřebuje novou hračku. Ještě pár let po válce musel plnit zakázky průmyslových koncernů, aby studio uživil, zvolna se ale blížil čas dalšího opusu - Popelky.