Někdy kolem půlky 40. let minulého století propadl Walt Disney podezřelé zálibě. Nápadně dlouho se zdržoval ve vetešnictvích, cestou po Evropě si prohlížel oslíky a scházel se s divnými týpky z blešáků. Když se v jeho domě i studiu posléze začaly hromadit miniaturní kolovrátky, nádobíčko a lucerničky, bratr Roy i manželka Lilly propadli chmurám. Bylo jasné, že Walt to se zábavným parkem, o němž snil, myslí vážně. A že to bude drahé.

Takto vypadá dnešní Disney World, druhý americký park v Orlandu | Foto: Wikimedia Commons, volné dílo

S přípravami na Disneyland začal Walt notně dlouho před stavbou a určitý čas dokonce tajně. Hromadil miniatury všeho druhu, studoval technické vymoženosti, obhlížel cirkusy a veletrhy. Evropská cesta s manželkou a dcerami se proto rodinné dovolené moc nepodobala. Hotelové pokoje plnila místo táců se šampaňským a snídaní umělá zvířátka a loutky a Walt se u oběda tvářil místy zamyšleně, místy nadšeně.

Royovi to neříkejte

Když bylo všem ve studiu jasné, že šéf se Disneylandu nevzdá, začaly velké přípravy a úvěry u bank, což – jako obvykle – spadlo na Roye. Po návratu do Kalifornie nechal Walt ze Sardinie dovézt čtyři zakrslé oslíky, načež se nadchl pro poníky, které mu kdosi doporučil. Koupil je rovnou i s cvičitelem a když ten trval na tom, že bez manželky nemůže pracovat, zaplatil i za manželku. „Royovi to neříkejte!“ přikázal předtím, než šli podepsat smlouvu.

I tak ale bylo záhy zjevné, že nákupů dělá budoucí majitel zábavního parku víc než je zdrávo. Ve svých pamětech vzpomínal, jak přikázal sekretářce, aby se o výši jeho výdajů raději nezmiňovala. Ani před Royem, ani před ním samým. Dělalo mu to vrásky na jeho dětské duši. Bylo ale vůbec možné kárat ho za to, že si po létech dřiny na farmě mohl kluk v něm konečně hrát?

Vlak mezi růžemi

Největší Waltovou posedlostí se stal vláček, nostalgický symbol z dětství. Na jeho přání zhotovili animátoři elektrický model v měřítku 1:8 a pořídili nevídanou výbavu vagonků: maličká umyvadla, pryčny, zábradlíčka, ba dokonce miniaturní noviny dle výtisku z roku 1880.

Stometrové koleje natáhli studiem. Zatěžkávací zkouška dopadla dobře, a tak se vlak mohl na čas jako atrakce přesunout k Disneovým. Walt zářil, ale Lilly se mračila. Souprava vagonů na zahradě mezi růžemi, besídkou a lavičkami? A vystříhat kvůli tomu velkou část trávníku? No to ne!

A tak Disney vymyslel tunel, do něhož vláček zajížděl. „Kdyby byl rovnej, máte to levnější,“ pravil prý podle vzpomínek Waltovy dcery dělník najatý ke stavbě minitunelu ve tvaru S. „Hm, jenže to by s ním nebylo tolik legrace,“ odtušil Walt. Traduje se též, že Lilly se rozjasnila tvář až ve chvíli, kdy Walt po pár dnech s vláčkem havaroval a oba museli na čas mimo dům…

Do toho přišly plány se zámkem Šípkové Růženky, raketou na Měsíc, Zemí liliputů, kulatým stolem krále Artuše, Sněhurkou a jejím lesem i chaloupkou, Matterhornem, Petrem Panem, Pohraniční zemí či Alenkou v říši divů. Jako Alenka se prý pravidelně cítili i sponzoři parku a Waltův bratr.

To už se bratři prakticky obden hádali. Jeden o svou opulentní hračku, druhý o stav účtu. Banky se cukaly, protože vše bylo zatím jen na papíře a v hrubých obrysech. „Místo pro štěstí i vědomosti. Procházka filmem, který mění úhly pohledu, náladu a prostředí.“ Tak si představoval Disney svůj park. Z monumentálního konceptu musel nakonec z různých důvodů přece jen slevit. Ale získal smlouvu na podílnictví s televizí ABC, která mu mimo jiné zajistila živé vysílání z parku.

Černá neděle

Ten velký den přišel 17. července 1955. Na místě někdejší pomerančové plantáže v kalifornském Anaheimu vyrostl stát ve státě. Disneyland, romantická vzpomínka na dětství, ožil. Byla u toho i televize a přímý přenos se show moderovanou Ronaldem Reaganem sledovaly miliony lidí.

Atrakci tvořilo pět areálů: Hlavní třída, Země dobrodružství, Země fantazie, Pohraniční země a Země zítřka. Papoušci tančili, orchideje zpívaly, fontána svítila, orchestriony a automaty hrály, střelnice střílela, retro vozy houkaly. Pochopitelně nechyběl parní vláček, jezdily tu dokonce dva a vozili první hosty.

Na první pohled bezchybný start. Faktem ovšem je, že tři dny předtím se zuřivě polévaly ulice asfaltem, který se pak kvůli vedru roztekl a dámám se do něj bořily kramflíčky, ze Země fantazie unikal plyn z potrubí a přetížený parník se málem překotil. Novináři se rozčilovali, že není k mání pivo, zato džusy tečou proudem (Walt zakázal alkohol, smažené brambůrky a žvýkačky, razil „zdravou“ zábavu).

Po ztrátě práv přišel propadák. Disneyho vyškolili Oswald a Mickey

Tu nedělní noc maximalista se slabostí pro vláčky skoro nespal. „Bylo to fiasko,“ prohlašoval ještě o několik let později. Disneyland už ale žil svým životem. Do parku se valily davy a Mickey, Minnie, Donald a pohádkové bytosti splynuly se známými tvářemi, které byly na novou atrakci stejně zvědavé jako běžní návštěvníci. Zavítali sem Edward Kennedy, Debbie Reynolds či Twiggy vyzdobená myšákovýma ušima. V tak pestré společnosti Walt na začátečnické chyby rychle a rád zapomněl.

100 let s DisneymZdroj: DeníkKrátce po smrti Walta Disneye začal vznikat další a podstatně větší park v Orlandu na Floridě. Tamní Disney World je dnes se 101 km² největší a nejnavštěvovanější rekreační oblastí na světě. Nabízí už zcela jiné atrakce: vodní a plážový svět, areál s 1700 zvířaty, scény v hollywoodském stylu, interaktivní hrátky s technologiemi, lagunu, bazén s dvoumetrovými vlnami, nebo šnorchlování mezi skutečnými žraloky. Walt Disney by nad tím nejspíš jásal. Je to ale už jiná historie.