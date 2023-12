Tři dny Kondora (1975) Zdroj: se svolením Bontonfilmu

Tři dny Kondora

New York, špióni a Robert Redford. Právě on inicioval zrod filmu, který patří k oblíbeným dramatům své doby. Vznikl na motivy románu Jamese Gradyho Šest dnů Kondora a natočil ho Sydney Pollack. Jako vzdálená kulisa tu znějí vánoční koledy a město mrzne, hlavní hrdina pracující pro CIA má ale v hlavě něco docela jiného než svátky klidu a míru. Po návratu z bistra totiž najde své kolegy mrtvé a vypadá to, že měl být mezi nimi.

Při dramatickém rozkrývání okolností brutálního činu mu navíc pomáhá záhadná plavovláska (Faye Dunawayová), jež vnáší do jeho srdce čím dál větší neklid. V klasické žánrovce ze 70. let se kromě hlavních dvou hollywoodských herců blýskl také Max von Sydow jako profesionální zabiják, příznivci noiru ocení v jedné z vedlejších rolí pracovníka CIA Higginse hvězdu 50. a 60. let Cliffa Robertsona.

Zdroj: Youtube

