Málokdy se stává, že druhý díl předčí ten první. Zdá se ale, že Duna: Část druhá toho dosáhla. Fanoušci na sociálních sítích zdůrazňují, jak velký krok kupředu pokračování epického sci-fi představuje. „Nemůžu najít měřítko, podle kterého je porovnávat. Druhá Duna je na úplně jiné úrovni,“ prohlásil jeden z uživatelů sítě X.

Timothée Chalamet a Zendaya jako Chani | Foto: se svolením Vertical Ent

Fanoušci se premiéry filmu Duna: Část druhá dočkali 28. února. Zdá se, že adaptace režiséra Denise Villeneuveho je jedním z filmů, které naplňují divácká očekávání. Ta se splnila dokonce i synovi autora předlohy Franka Herberta. „Bylo uspokojivé vidět, s jakou péčí přivedli na svět otcův příběh. V kombinaci s prvním dílem je to zatím vůbec nejlepší adaptace klasické Duny,“ napsal Brian Herbert na síti X.

Film si vede skvěle nejen v zahraničí, ale i v Česku. Jak na ČSFD, tak na IMDb a Rotten Tomatoes si udržuje hodnocení nad 90 procent. Podle českých diváků si dokonce zaslouží osmé místo v žebříčku nejlepších filmů. „Ze čtvrtého patra Atrium Flora mně spadla brada až do přízemí. Tohle je film, kvůli kterému přišel na svět Imax,“ napsal na ČSFD uživatel, který si říká Enšpígl.

Jak vidí druhou část Duny redaktorka Deníku Jana Podskalská:

S vizuálním kouzlem snímku souhlasí mnoho dalších fanoušků. „Právě jsem dokoukal Dunu: Část druhou… Byl to nejlepší film, jaký jsem za posledních pět let viděl,“ uvedl uživatel Persona na síti X.

Z hereckých výkonů diváky kromě hlavních postav nejvíce ohromil výkon Austina Butlera. Kritici ho dokonce přirovnávají k Jokerovi Heatha Ledgera. Ve své roli Feyd-Rauthy Harkonnena byl k nepoznání.

„V hereckém obsazení tvořeném absurdním počtem nejlepších herců současné kinematografie je to právě Butler, kdo všechny zastínil jako upírský sadista s trochou rock'n'rollového sexappealu z jeho role Elvise,“ prohlásil v recenzi pro stanici BBC Nicholas Barber.

Duna sklízí úspěch nejen za herecké výkony, ale i za její věrnost knihám. „Villeneuve ctí Herbertovu předlohu a především jeho vizi. Servíruje příběh tragického antihrdiny, který má blíže nežli k Luku Skywalkerovi spíše k Michaelu Corleonovi,“ zhodnotil uživatel ČSFD Tomáš Bejvl.

Pomalý rozjezd, rychlý konec

Byť se může zdát, že lidé nevidí žádná negativa, mezi dojmy se objevuje jedna určitá výtka. Film má pomalý rozjezd a pak velmi rychlý konec. „Druhá Duna je krásnější, akčnější, svižnější a také diváčtější. Dokud najednou není. Villeneuve jakoby si po sto minutách uvědomil, že má před sebou ještě hodně věcí, které musí vyprávět a že to do té zbylé hodiny prostě nenacpe,“ shrnul na ČSFD filmový publicista Matěj Svoboda.

Někteří diváci by si ale přáli, aby byl snímek dokonce delší než dvě hodiny a 40 minut. „Během Duny jsem se přistihla, že se koukám na čas. Nebylo to, protože bych byla znuděná nebo chtěla vědět, kolik času ještě zbývá. Právě naopak. Obávala jsem se chvíle, kdy film skončí,“ napsala blogerka Lauren Bradshawová.

Nadšení jsou z druhé části Duny i další filmoví kritici. Jordan Farley z britského časopisu TotalFilm dokonce snímek přirovnal ke kultovní trilogii Pán prstenů. „Druhá Duna mě naprosto dostala. Byla ještě více pohlcující, hmatatelnější a emotivnější než první díl. Výraznost, síla a rozsah děje jsou ohromující,“ uvedl na síti X.

Přestože je příběh Duny zasazený ve fantaskním světě, lidé se do příběhu dokážou vcítit. „Náš svět není nikdy příliš daleko od světa Duny, s jeho krutostí, chamtivostí, vyvoláváním strachu, sektářskými rozpory, bojovými pokřiky a mocenskými boji. Část kouzla tohoto příběhu spočívá v jeho všednosti,“ konstatovala kritička Manohla Dargisová pro deník The New York Times.

Dojem udělal snímek i na reportéry Deníku. „Villeneuve nenechává ve druhém filmu navzdory 165minutové stopáži diváky snad ani na chvíli vydechnout,“ napsala Jana Podskalská ve své recenzi.