Strach je smrtí myšlenky. Neboj se! S tímto krédem kráčí ve filmu Duna Paul Atreides vstříc svému osudu. Nebáli se ani režisér, maskéři a herci opojné sci-fi, jejíž pokračování právě vstoupilo do kin. Víte, jak se točila milostná scéna Paula a Chani? A proč utekla Rebecca Fergusonová z placu? Pojďme se podívat, jak se rodily masky, magická místa i co zažívali herci při natáčení.

Rebeccu Fergusonovou při natáčení rozplakali | Foto: se svolením Vertical Ent

Za velkolepou podívanou, která teď triumfuje v kinech po celém světě, stála i velká dřina, napětí a dokonce slzy a vztek. Denis Villeneuve ale věděl, co ve své Duně chce, navíc je dobrý psycholog. Občas ve správné chvíli ustoupil, jindy trval na svém. Třeba při natáčení „magické milostné scény“.

Láska v magické hodině

Byl to jeden z klíčových momentů filmu. Citové sblížení Paula a Chani mezi dunami. Jen režisér se štábem, Timothée Chalamet, Zendaya a poušť při západu slunce. Byl to doslova závod s časem, protože romantická scéna se odehrává v takzvané magické hodině - pro filmaře poslední hodině před západem slunce, kdy je pro natáčení nejlepší světlo. Milostný okamžik koupající se ve zlatavé záři přirozeného světla, na který byla k dispozici jen zhruba hodina. Na poušti se navíc stmívá rychle.

Jak dopadl druhý díl Duny? Dozvíte se v recenzi Jany Podskalské:

Filmová Duna vstoupila do kin. Písečný epos pokračuje s velkou parádou

„Člověk si říká: Fajn, tak jsme tu, po dlouhé cestě, je tak nádherně, ale máme maximálně hodinu. Čili celkem fofr. Každý den jsme se sem vraceli a teprve za několik dní jsme tedy měli těch pár klíčových hodin na soustředěné natočení tak důležité intimní scény,“ vzpomínala Zendaya na přípravu okamžiku, který na plátně trvá sotva pár vteřin.

„Byl to zvláštní pocit líbat najednou Zendayu v dunách a v tom rušném filmovém kolotoči, který se na tuhle chvíli trošku zastavil. Je to sice jen práce, ale - neděláte to přece jen každý den. Byli jsme hodně blízko sebe, to víte, že jsem byl trochu nervózní,“ přiznal osmadvacetiletý Chalamet v rozhovoru pro Entertainment Tonight.

Zdroj: Youtube

Atreidové na fjordech

Přirozené přírodní kulisy jsou velkým bonusem Duny. Villeneuve si je ostatně vybíral osobně. Vyrážel se spolupracovníky dlouho před natáčením do amerických, evropských i blízkovýchodních lokalit a hledal exteriéry pro svůj vysněný projekt. Kromě rozdělení knihy do dvou filmů to byla totiž jeho další podmínka – že se budou minimalizovat počítačové triky a kromě studiového natáčení vyjede se štábem do reálných prostředí.

Polibek, masky a pláč na place:

Planetu Atreidů Caladan našel v čisté norské přírodě - skalnaté útesy na ostrově Kinn a na osamělých fjordech. Pouštní planeta Arrakis vznikala v dunách arabském Abú Dhabí a v chráněném území Wádí Rum na jihu Jordánska (známém také jako Měsíční údolí). Studiové scény, pro něž architekti navrhli velkorysé stavby a paláce, se točily mimo jiné v Budapešti. Některé paláce dosahovaly devíti metrů a herci se shodovali na tom, že takhle příjemně se jim dlouho nikde nehrálo, neboť si připadali jako ve skutečných, působivých interiérech knižní předlohy.

Pokud jde o lokace třetího filmu, plánuje se natáčení mimo jiné v italském Trevisu, v Altivole.

Málem jsem se nepoznal

Výraznou složkou filmu jsou stylizace a masky. Největší přípravy zabraly ty pro postavy Harkonnenů, kteří jsou bílí, mají hladce oholené tváře i hlavy, bez obočí, oči jen naznačené, ústa černá jako by bezzubá. Na plátně z nich jde tichá hrůza, nejvíce si ji užijeme s Feyd-Rauthou Harkonnenem v podání Austina Butlera. „Maskování probíhalo dlouho a když nás pak natočili, málem jsem se nepoznal,“ svěřil se se smíchem Buttler, který na sebe upozornil jako Elvis Presley ve filmu Baze Luhrmanna.

Takto na druhý díl Duny reagují diváci:

Duna způsobila poprask: Lidé nadšením sdílí své dojmy, došlo i na Pána prstenů

Pro barona Harkonnena se připravovalo otylé tělo, které na sebe navlékal švédský herec Stellan Skarsgård. „Nechtěl jsem, aby baron vyhlížel jako karikatura, jen jako velká hrozivá bytost. Proto jsme si s jeho maskou a kostýmem opravdu dlouho hráli,“ říká režisér o postavě intrikána, který se ve filmu díky herci noří mimořádně obludným způsobem do ropné lázně.

Nejvíce potíží působila komplikovaná maska pro Florence Pughovou, jež hraje princeznu Irulán. Původní hnědozlatá zakrývala herečce větší část tváře, čelo a krk a byla navzájem propojená speciálními články, které byly složité na skládání, navlékání na obličej i nošení před kamerou. Když si Florence opakovaně stěžovala, že se jí v masce špatně mluví i hýbe hlavou, navrhli designéři jinou, jednodušší – ve filmu ji tak můžete vidět jen s jakousi zlatou síťkou zasahující mírně do čela.

Vypadněte z placu!

Mezi herci panovala během natáčení souhra, až na jedinou výjimku - Rebeccu Fergusonovou. Představitelka Jessiky přiznala časopisu Variety, že zažila poprvé v kariéře šokující moment s jistou nejmenovanou hvězdou. „Točila jsem záběry s totálním idiotem. Bylo to pro mě dost obtížné a nekomfortní, hlavně proto, že nebylo možné dotyčného vypakovat z placu,” prohlásila Rebecca, kterou situace natolik rozhodila, že se prý rozplakala a odešla ze záběru.

„To si říkáte herečka?“ následovala prý další šokující reakce.

„Ta osoba se na mě podívala a před celým štábem řekla: A s tímhle mám točit? Já zůstala jako opařená,“ vzpomíná Rebecca s tím, že šlo o důležitou osobu v rámci filmu, což bylo nepříjemné.

Druhý den přijela na plac a řekla dotyčnému: „Na tohle nemám nervy, připadám si s vámi jak otloukaný tenisový míč. Vypadněte z placu, už vás nikdy nechci vidět!“

První díl Duny ovládl Oscary:

Oscarům dominovala Duna. Nejlepším filmem je V rytmu srdce, Smith udeřil kolegu

Chvíli nato dorazil do hereččina karavanu producent, který ji poučil: „Tohle nám nemůžete dělat, my vašeho kolegu potřebujeme.“

Podporu našla až u režiséra. „Máte pravdu, takhle se nedá pracovat,“ řekl Villeneuve s omluvou, že nemůže ze svého křesla hlídat vše a s dotyčným si promluvil.

„Byl to úžasný moment. Od té chvíle šlo už všechno hladce a mně se ulevilo,“ uzavírá Rebecca.

Dabing v rouškách

V českém dabingu uslyšíme řadu známých herců. Paula (Timothée Chalamet) namluvil Marek Lambora, Chani (Zendaya) Sabina Rojková, Stilgara (Javier Bardem) Tomáš Juřička, Jessiku (Rebecca Fergusonová) Irena Máchová, Feyd-Rauthu (Austin Butler) Robert Hájek a Paulova přítele Guernyho (Josh Brolin) Otakar Brousek ml. Anetu Krejčíkovou uslyšíte jako princeznu Irulán (Florence Pughová), Jaroslav Satoranský dal hlas Imperátorovi (Christoher Walken).

Zdroj: Youtube

„Vůbec to nebylo snadné,“ přiznává herec Marek Lambor, který dabuje Timothéea Chalameta. „Timothée používá velmi niterné, úsporné prostředky, často jen šepot. Přitom je v jeho výkonu všechno, co divák potřebuje vědět a slyšet. Pro mě to bylo příjemné v tom, že jsem nemusel křičet, ale náročné, abych se správně trefil do nálady dané situace.“

Nesnadné bylo také dabovat herce v záběrech, kdy bojují na poušti s maskami nebo šátky přes tváře. „Nejvíce se nám osvědčil respirátor s kontaktním mikrofonem. „Ale upřímně – pracovat se zvuky, vzrušenými dechy a hlasy v roušce bylo náročné. Hodně jsme se s tím mazlili,“ usmívá se Lambora.

Samuraj, který se probodává

Film má finální stopáž 165 minut, i tak se ovšem vydatně stříhalo. To, co spadlo pod pomyslný střihačský stůl, však v závěrečných titulcích ani jinde neuvidíte. Denis Villeneuve je pověstný tím, že tuto hru s diváky nehraje. „Jsem přesvědčený o tom, že co se do filmu nedostalo, má svůj důvod a je to nenávratně pryč. Proč to někde připomínat?" řekl časopisu Collider.

První Duna přilákala za jeden víkend do kin 74 tisíc diváků:

Duna ovládla česká kina. O víkendu na ni přišlo rekordních 74 tisíc diváků

Připustil, že to je pokaždé bolestné rozhodování. „Občas si při mazání záběrů říkám: Nemůžu uvěřit, že to vypouštím, bylo kolem toho takové práce! Připadám si jako samuraj, který se probodává. Je to těžký proces, a právě proto se nemohu vracet k věcem, které jsem zabil,“ říká režisér. V mezičase zvažoval také seriálovou adaptaci thrilleru Syn od svého oblíbeného severského autora Joa Nesbøho. Nakonec z ní ale sešlo.

Teď má každopádně režisér sci-fi Příchozí a Blade Runner 2049 hlavu plnou písku z planety Arrakis a také třetího filmu. Než k němu dojde, dá si pauzu. „Udělat i Spasitele Duny, což je druhá Herbertova kniha po Duně, je moje velká touha. Ale nechci ji uspěchat. Hollywood je zákeřný v tom, že lidé ze samého nadšení myslí jen na termín další premiéry, ale méně na kvalitu. A ta je pro mě zásadní,“ zdůrazňuje.