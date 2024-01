Rok 2024 se ve filmu ponese spíše ve znamení návratů. Originální příběhy příliš nečekejte. Pokračování dostanou Gladiátor, Joker i Godzilla, ke slovu přijde také další Pán prstenů. Brilantní, ale mrazivou podívanou nabídne už zkraje roku britská Zóna zájmu, z domácích novinek se můžete těšit na Zahradníkův rok s Oldřichem Kaiserem nebo Vlny Jiří Mádla.

Leden

Ferrari

Strhující životní příběh italského automobilového magnáta Enza Ferrariho doputoval na filmové plátno. A od chvíle, kdy se poprvé představil na festivalu v Benátkách, budí zvědavost. Režisér Michael Mann situoval děj do léta 1957, kdy se bývalý automobilový závodník Ferrari ocitá v krizi. Problémy v manželství, smrt syna, bankrot společnosti, jíž věřil. Co dál? Hlavní role ve filmu dostali Adam Driver a Penélope Cruzová.

Zdroj: Youtube

Nabucco

Zdroj: DeníkMilovníci špičkové opery se v lednu dočkají prvního letošního přímého přenosu z newyorské MET. Po trojici premiér se na plátnech kin celého světa představí Nabucco, rané dílo Giuseppe Verdiho, ve spektakulární inscenaci epických rozměrů v hlavních rolích s Ljudmylou Monastyrskou, Georgem Gagnidzem a Marií Barakovou. Čeští diváci budou u toho také - Nabucco je na programu řady vybraných kin v síti Cinestar, Bio Central a dále v kinech v Hodoníně, Chomutově, Kutné Hoře, Vrchlabí aj.

Zdroj: Youtube

Únor

Zóna zájmu

Excelentní drama anglického režiséra Jonathana Glazera, po jehož projekci na festivalu v Cannes následovalo hrobové ticho. Film vznikl volně na motivy stejnojmenné knihy Martina Amise (který shodou smutných okolností zemřel v Londýně v den premiéry).

Nabízí mrazivý obraz domácnosti nacistického velitele tábora v Osvětimi Rudolfa Hösse a jeho ženy, kteří v těsné blízkosti táborové zdi a dýmajících komínů pecí naplňují představu o „idylickém“ rodinném životě.

Zdroj: Youtube

Duna: Část druhá

Kultovní sci-fi je zpět. Odložená premiéra druhého filmu výpravné ságy v režii Denise Villeneuvea zastihne hrdiny mezi Fremeny. Právě k nim se přidal Paul Atreides, neboť mezi nimi žije i jeho múza Chani. Přijímá úděl „vyvoleného“ a chystá pomstu spiklencům, kteří stojí za tragédií jeho rodiny. Nová adaptace legendární knižní série Franka Herberta akcentuje motivy vody, přátelství a odpovědnosti za planetu, jež nám byla svěřena.

Zdroj: Youtube

Duben

Godzilla × Kong: Nové impérium

Po skalách se valí horká láva, trhají se silnice a sněhové kry a napříč vším tím se řítí zděšení lidé i zvěř. Prostě chaos. Do kin míří další nostalgický snímek, v němž režisér Adam Wingard navazuje na svůj hit z roku 2021 Godzilla vs. Kong. První trailery nabízejí pohled do podzemní říše narvané monstry, z níž na povrch proniknou Skar King a Shimu představující hrozbu, jaká tu ještě nebyla. Z prvního filmu se vrací Rebecca Hallová, Brian Tyree Henry a Kaylee Hottle.

Zdroj: Youtube

Květen

Kaskadér

Hvězda Ryana Goslinga stále stoupá. Po loňském hitu Barbie, kde hrál neodolatelným způsobem submisivního Kena, to pro změnu rozjede jako kaskadér. V akčním remaku kultovního seriálu Fall Guy hraje bývalého kaskadéra Colta Seaverse, který si přivydělává jako lovec odměn. Pak ale přijde neobvyklá zakázka: má najít ztracenou hereckou hvězdu, kvůli níž se stoplo natáčení filmu, na němž se podílí on sám. Hereckými partnerkami jsou tu Ryanovi Emily Bluntová a Aaron Taylor-Johnson.

Zdroj: Youtube

Červenec

Zahradníkův rok

Po úspěšných Vlastnících a Mimořádné události přichází divadelník Jiří Havelka se svým třetím filmovým projektem. Je jím po právu očekávaný Zahradníkův rok, který scenárista a režisér natáčel v různých ročních období v domě vlastního tatínka kousek od Humpolce. Vypráví křehký příběh o snaze udržet nejen ideály, ale i prostý řád, jehož nezbytnou součástí je spravedlnost bez ohledu na peníze a kontakty. Kromě působivých přírodních záběrů a humoru nabídne i velký návrat Oldřicha Kaisera před kameru.

Srpen

Vlny

Herec a režisér Jiří Mádl se pro dobové drama z konce 60. let minulého století inspiroval skutečným příběhem mezinárodní redakce Československého rozhlasu. Napínavý příběh dvou bratrů Tomáše a Pavla by se mohl stát v kterékoliv jiné době, do tohoto však osudově zasáhly události kolem srpnové okupace 1968. Mádl, který natáčel film převážně v budovách dnešního Českého rozhlasu, založil svůj scénář i na pečlivé práci s rozsáhlým rozhlasovým archivem a na výpovědích pamětníků. Ve filmu uvidíme Igora Bareše, Stanislava Majera, Táňu Pauhofovou a další.

Zdroj: Youtube

Říjen

Joker: Folie à Deux

Koho uhranul před čtyřmi lety démonický Joker, nesmí minout jeho pokračování. Do titulní role se vrací charismatický Joaquin Phoenix, na post režiséra opět Todd Phillips. Film, jenž zdobí dva Oscary, dostal v pokračování posilu jménem Lady Gaga. Temperamentní zpěvačka, která o svých hereckých kvalitách přesvědčila mimo jiné ve filmech Zrodila se hvězda a Klan Gucci, si zahrála komiksovou antihrdinku Harley.

Zdroj: Youtube

Prosinec

Pán prstenů: Válka Rohirů

Nevyřčený příběh Helmova žlebu, dlouhá léta před osudnou válkou, vypráví o životě a krví zalitých dobách jeho zakladatele Helma zvaného Kladivo, krále Rohanu. Animovaný snímek vycházející z dodatků Tolkienova románu se odehrává 183 let před událostmi trilogie Pán prstenů. Rohan je napaden Wulfem, pánem Vrchovců, který se mstí za smrt otce. Helm a jeho lid se musí ukrýt do pevnosti Hláska, známé později jako Helmův žleb. V zoufalé situaci se Helmova dcera Hera pokusí postavit smrtícímu nepříteli.

Zdroj: Youtube