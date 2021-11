Jestli je někdo přeborník na temné příběhy a bizarní povahy, pak je to Tim Burton. Svou zálibu v pohádkově hororových a strašidelných historkách dokazuje v řadě filmů. Tak například Beetlejuice z roku 1988, který zařadil do programu Netflix.

Trest z minulosti

V centru příběhu jsou novomanželé Barbara a Adam Maitlandovi, kteří nepřežili autonehodu a ke svému překvapení se stali duchy obývajícími svůj dům. Když ho Barbařina příbuzná pronajme extravagantní rodině byznysmena Charlesa Deetze, duchařský pár se naštve. A rozhodne se vetřelce strašením z domu vystrnadit. V hlavních rolích se pod Burtonovou taktovkou vyřádili Alec Baldwin a Geena Davisová.

Netflix nabízí i další legendu - americký horor Scary Movie, který odjakživa děsí hlavně studenty. Hrdiny filmu Keenena Ivoryho Wayanse tvoří totiž parta středoškoláků, kterou spojuje mrazivá událost. Jednoho večera nešťastnou náhodou přejeli, ubili a hodili do moře neznámého rybáře. Přesně o rok později se ve městě objeví vrah v halloweenské masce ducha, která nevěstí nic dobrého – muž totiž začne jednoho studenta po druhém zabíjet.

Úsvit mrtvých a pohřebáci

Za pozornost stojí i nové zpracování hororové klasiky George Romera v podání režiséra Zacka Snydera Úsvit mrtvých. Jeho pandemické kulisy sice s ohledem na současnou realitu vyvolávají lehkou nevolnost, strašidelná podívaná je to ale stylová. Najdete ji v programu HBO a skvělé výkony tu podávají Sarah Polleyová, Ving Rhames, Jake Weber a Mekhi Phifer.

Nahlíží do světa, jenž zachvátila nevysvětlitelná epidemie likvidující populaci, mrtví tu ale neumírají. Stávají se z nich zombie, které se potulují po městě a využívají každou příležitost dostat se k masu a krvi zbylé hrstky živých. Hrdinům nezbývá než se zabarikádovat v místním obchodním domě… Jenže co dál?

Mimochodem, když jsme u posledních věcí člověka, neuškodí připomenout si britský seriál Odpočívej v pokoji. Jde sice už o starší projekt z pera oscarového autora Americké krásy Alana Balla, je to ale evergreen, který neztrácí na kvalitě. V neobvyklém příběhu s pořádnou dávkou černého humoru nahlíží do zákulisí lehce disfunkční rodiny, jež v Californii provozuje pohřební službu. Uznejte, kdy jindy se na něj podívat než během Dušiček? Kdo zatím neměl tu čest, minimálně první řadu by neměl minout. Také jeho hrdiny najdete na HBO.

Český horor



Mezi námi, není třeba hledat jen v zahraniční provenienci. Ne že by neskýtala další skvělé kousky jako Adamsova rodina, Poltergeist, Halloween nebo Kruh. Ale i u nás se urodilo pár solidních mrazivých filmů. Za všechny alespoň třeba Trhlina. Autorovi knižního námětu Jozefu Karikovi a režiséru Peteru Bebjakovi stačilo k mrazivé podívané několik obyčejných věcí. Rozlehlý les, pochmurný podzimní čas a záznamy pacientů opuštěné psychiatrické léčebny na samotě. Z osudu hrdinů, kteří se rozhodnou přijít záhadě duševně nemocných z pustých tribečských lesů na kloub, je divákům úzko. Ten, kdo se do lesů vydá, se totiž nemusí vůbec vrátit… Film, jehož příběh trochu připomíná Záhadu Blair Witch, najdete na Netflixu.

Zbývá už jen dodat správné kulisy – počkat na soumrak, zapálit svíčky a dolít červené. Dejte fantazii, strachu a duchařským příběhům volný průchod!