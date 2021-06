Není to zdaleka jediná cena, kterou máte. Liší se něčím od těch předchozích?

To rozhodně! Už jen tím, že se jmenuje „za celoživotní přínos“, to zní cool, jako že jsem dobrej… Ale vážně. Uvědomil jsem si, že jsem vlastně asi jediný scenárista, který tuhle cenu na Anifilmu dostal. Vždycky jsou to jen režiséři a animátoři. Já nic v životě nenamaloval, jen jsem jim do toho kecal. Čili já to mám za to kecání…

Na co z toho kecání jste nejvíc pyšný?

Třeba na Werichovy pohádky. Královna Koloběžka nebo Lakomá Barka. Ty se myslím docela povedly.

Zažil jste někdy i pocit, že spolupráce naopak vůbec nedopadla a film byl ostuda?

Zažil. S režisérem Garikem Seko. On výborně animoval a měl dobré nápady. Ale s režií byl na štíru. Dlouho do mě hučel, že spolu něco uděláme. Já odolával, protože jsem cítil, že by to nemuselo dobře dopadnout. Ale většinou se bohužel nechám ukecat, což byl i tenhle případ - udělal jsem s ním nakonec tři filmy a všechny byly špatné. Nejvíc Sopka. To jsem mu tehdy řekl: Gariku, tohle jsi teda pos… Co jsi s tím příběhem udělal, vždyť to není srozumitelný. O čem to jako podle tebe je?

A o čem to mělo být?

Já to napsal jako jednoduchou věc. O sopce, která jednou za čas vybuchne – vždycky stejným způsobem, ale civilizace se mezitím o nějaký kus posune. Od minulosti až k současnosti. Garik nepochopil, že to je určitá časová přehrada. Udělal různé výbuchy, prostě matlaninu. Podobně pohnojil snímek Ex libris. On byl skvělý animátor a hodný člověk, ale jako režisér na prd.

Nemáte občas nutkání natočit si svůj scénář radši sám?

Párkrát mě to popadlo. Jako dramaturg, který do toho všem pindá, jsem vyrobil pěkný storyboard, pečlivě ho natimoval, rozpracoval do všech detailů, a pak jsem různě přidával další věci, které mě napadaly, čímž jsem to úplně dorazil – protože to ztratilo řád. Udělal jsem prakticky totéž, co Garik Seko. Ještě asi dvakrát jsem to zkusil, ale pokaždé to dopadlo stejně. Tak jsem toho nechal. Nejsem režisér.

Animované projekty vznikají dlouho, to je známá věc. Vy pracujete s Jiřím Bartou na jednom, ze kterého se už skoro stal fantom hodný svého jména – Golem. V jaké je fázi?

To máte pravdu. Scénáře píšeme s Jirkou pětadvacet let. Vždycky to chvíli vypadá, že se projekt zafinancuje, pak zase nic. Já už to v podstatě vzdal. Ale teď se objevil podnikavý mladík, producent Vladimír Lhoták, o generaci mladší, umí jazyky, má kuráž. Tak jsme mu uvěřili a jsme zpět ve hře.

Museli jste měnit scénář?

Ano, je úplně jiný než na začátku. Měli jsme Golema hodného, byť s mystikou, která k němu patří, teď je z něj Golem zlý. Tak ho popisují i některé legendy - zblázní se a začne škodit.

Prostě zloduch. Což je pro film a výtvarnou tvář příběhu vždycky přitažlivé. A dnes i snáze realizovatelné. Od dob, kdy jsme to začali psát a většinou nás s tím vyhnali, se leccos změnilo. Přišly chytré technologie, různé šikovné softwary a animace 3D, nabízejí spoustu nových možností a samotný proces to navíc zlevnilo.

Téma je krásné, bylo by fajn to dotáhnout. Jaká je tedy poslední verze filmu?

Ano, je krásné. My se scénáři opravdu hodně věnovali. Aktuální verze je kombinací filmu hraného a animovaného. Realita prolínaná mystikou.

Na Anifilmu jste pouštěli ukázky z projektu. Neprojevil někdo z dalších producentů zájem?

Chytli se na to Belgičan a Francouz. A taky jeden Polák, že by se ujal public relation… Tak to máme skoro jako vánoční dárek. Snad to přece jen dotáhneme. Na sklonku života.

Váš život byl poměrně pestrý. Vaši maminku jako kopečkářku v 50. letech zatkli, z vězení se jí ale podařilo uprchnout a odejít do zahraničí, ovšem bez vás i vaší starší sestry. Měl jste jí to někdy za zlé?

Ne. Když se ohlížím zpátky, říkám si dokonce, že to bylo dobře. Tady by skončila ve vězení a já bych měl jako syn kopečkářky a vězeňkyně se studiem utrum. Těžko bych se dostal na FAMU. Takhle se mě po nějakém čase stráveném v dětském domově ujala mámina sestřenice. Její muž vstoupil do KSČ, takže jsem byl jakžtakž chráněný.

Když jsem skončil studia scenáristiky na FAMU, rozhodlo se, že vznikne samostatná katedra. Jenže pak se do toho vložil Ludvík Toman, pověstný ruský samopalník a ničitel domácího filmu, a vyhodil mě. Prý že jsem nic nenapsal a kdovíco. Já měl samozřejmě už nějaké scénáře za sebou, ale to ho nezajímalo. Přece jen mi tu mámu sem tam otloukli o hlavu. Letěl jsem. Bylo mi třiatřicet, žádné zaměstnání, vůbec jsem netušil, co budu dělat.

A co jste udělal?

Scházeli jsme se tehdy s několika scenáristy a dramatiky v jedné hospodě. Tam mi poradili, at to zkusím v právě zakládaném Krátkém filmu u animované sekce. Věděl jsem o tom prd, ale neměl jsem moc na vybranou. Díky vystudované dramaturgii jsem ale mohl pracovat se scénáři a to mnozí autoři ocenili. Pak jsem začal psát i scénáře. A to už mi zůstalo.

Nějaký čas jste strávil i v Austrálii, kam jste přiletěl za matkou. Jaké bylo vaše setkání s ní po dvaceti letech ?

Jako bychom se rozloučili včera. Zvláštní, po tolika letech. Ale jako matku jsem ji nebral. Pak si někomu stěžovala, že že jsem jí nikdy neřekl „maminko“. Ale já to slovo prostě neznal, odešla, když mi bylo sedm let. To si nestačíte pořádnou vazbu vybudovat. Neoslovoval jsem tak ani svou pěstounku. V Austrálii jsem ale zůstal přes rok.

Ptal jste se jí někdy na převaděčskou minulost?

Ptal. Ona byla zapojená v takovém řetězu. Bydleli jsme v Břeclavi a lidé, co chtěli ven, k nám přicházeli, přespali u nás a máma je pak ráno zavedla na správnou adresu, kde se jich ujal převaděč přes hranice. Ona byla dobrodružná povaha, chodila na tancovačky, mezi lidi, nebavila ji představa, že by s dvěma dětmi měla vést jen domácí život. To začalo už tím, že si vzala v poměrně raném věku celníka, který se bohužel dost rád napil. Šel jednou takhle domů po kolejích a přejel ho rychlík. Máma ale hned tak věci nevzdávala, chtěla žít a mimo jiné se zapojila do té převaděčské šňůry.

Slušný námět na román. Zdědil jste něco z maminčiny dobrodružné povahy?

Kdepak, já jsem posera.

Vytěžil jste z australského pobytu i knihu – Slečno, ras přichází. Vyprávěnou očima ovčácké feny. Jak vás to napadlo?

Já pořád přemýšlel, jak to, co kolem sebe v téhle barevné zemi vidím, zužitkovat. A přitom to nemít o politice – u nás panovala tuhá normalizace. Tak mě napadlo, že by to mohl být příběh dvou psů. Co se mají rádi. Ta fenka vlastně líčí svůj vztah k lidem a ke svobodě. Tu ve mně vyvolávala australská buš. No a ono se to ujalo.

Proč jste se vlastně vrátil? Do šedé normalizace…

Já o tom pořád špekuloval – vrátit, nevrátit. Já se tam měl královsky, griloval maso, cestoval, příbuzní mi sem tam půjčili nějaké prachy. Nebyl důvod se vracet. Ale trochu se mi stýskalo. Nakonec mi napsali kamarádi, že na Barrandově se chystá film podle mého scénáře. To rozhodlo.

I když se ve finále stejně nerealizoval. Zas do toho hodil vidle jiný papaláš.



Za dobu, co se v animované krajině pohybujete, se film dost proměnil. Baví vás jeho nové technologie a možnosti?

Ano. Byl jsem úplně omráčený z filmu Mrtvá nevěsta od Tima Burtona, Myslel jsem, že to je 3D animace. Fascinovalo mě, jak animuje – tak jemně a přesně, jako Látal nebo Pojar. Pak jsem se z nějakého interview dozvěděl, že to je loutkový film a že Burton pracoval se softwarem, který kontroluje patnáct obrázků zpátky. Respektive že vám opraví chyby, které tam jsou. Běžně se u nás přes televizor připnutý na kameře dělaly jen dva obrázky zpět. Nesouměřitelné mistrovství. Člověk se pořád učí.

Baví vás i dnešní animované příběhy ?

Připadají mi smutné. Jako by se mladí neuměli smát a dívat na svět pozitivně. Málokterý film se v tomhle duchu povede, když už nabízí legraci, je to taková ta hurá sranda. Většinou vládnou deprese.

Čím si to vysvětlujete?

To je generační záležitost. Mladí vždycky tíhnou ke smrti a sebevraždám. Připadá jim to zajímavé. Ono je to zas přejde.

S humorem si taky moc nerozumí, nebo se pletu?

To je dobou. Mají absolutní svobodu a humor pro ně není nástrojem. My točili komunální satiru, abychom do filmu dostali kritiku poměrů. Švankmajer si s tím třeba hodně hrál. Měl oproti nám všem ale výhodu – nebyl nikdy zaměstnancem Krátkého filmu. A přitom měl jméno, které znali i v zahraničí.

Takže když ten blbeček ředitel Kamil Pixa chtěl pro Krátký film trochu slávy a nabídl Švankmajerovi, aby pro firmu něco natočil, měl vždycky něco po ruce v šuplíku. Ale jakmile po něm Pixa chtěl korekce, nikdy na žádné nepřistoupil. Mohl si to dovolit. Jestli do toho sáhnete, dám vás k soudu, prohlásil pokaždé.

Českému animovanému se poslední roky daří. Máte z toho radost?

No jéje! Víte, autorská kvalita je tu dlouho, ale teď to výrazně změnil přístup státu. Ve fondu kinematografie bývalo sotva pár milionů, ale když je jich najednou čtyřicet, to je pak jiný prostor. To se dostane i na animovaný film.

Zdá se mi to, nebo se animovanému filmu daří víc než hranému?

Stěží soudit, k tomu asi nejsem povolán. Ono dřív to bylo trochu sešněrované. Ti sviňáci komunisti chtěli, aby tomu diváci rozuměli, a tak jsme točili dobré, ale jednoduché příběhy. Díky tomu jsme vozili i deset dvanáct festivalových cen zvenku. Tehdy computerová animace teprve začínala, v zahraničí víc přáli našim obyčejným příběhům - jednoduše a ručně animovaným. Teď je jiná situace. Animovanému filmu na FAMU hodně pomohla Míchaela Pavlátová. Ráda experimentuje, je odvážná. Třeba s tou erotickou tramvají. Bouchla si do stolu a natočila ulítlé představy řidičky tramvaje. A navíc dobře. Je potřeba zkoušet nové cesty.

Zúročil jste jako autor čas během pandemie?

Ano. Napsal jsem krimi! Řekl jsem si, že to je žánr, který ně vždycky lákal a který jsem nezkusil, tak je tu. Vyšla minulý týden a jmenuje se Letní valčíky. Musím něco dělat, ne? Sedět doma v karanténě se založenýma rukama, to by mě manželka okamžitě hnala k vysavači a nádobí. Takhle můžu sedět u počítače a předstírat, že píšu…