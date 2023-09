Vypadalo to na něco, co se tematicky konečně vymyká všem možným seriálům z produkce českých televizí napříč žánry a co by si mohlo získat romantičtější část publika. Love story Elišky a Damiána ale diváci dle prvních reakcí hodnotí vesměs negativně.

Emma Smetana a Robert Urban | Foto: se svolením televize Prima

Televize Prima slibovala v případě nového seriálu Eliška a Damián pohádkový příběh velké lásky, která překonává staletí. Ona pochází ze současnosti, on z roku 1758. Díky elixíru lásky začne Damián cestovat časem a potkává právě Elišku, která mu není lhostejná. Přitom se má oženit s pruskou princeznou Frederikou a Eliška se zase musí starat o marmeládovnu, kterou zdědila.

Dost neskutečný příběh nabral na absurdnosti hned v prvním dílu, kdy Eliška v podání Emmy Smetany svede bitku s urostlým týpkem, agresivním bývalým manželem pracovnice marmeládovny. „Tak pojď, ty hajzle, nebudeš mi bít zaměstnance,“ vztekle zakřičí a coby křehká dívka jedním amatérským chvatem svalovce sejme, načež jej na zemi dorazí několika ranami.

Tahle scéna musí zákonitě vyvolat úsměv na rtech. Stejně jako ta následující, kdy do hry vstupuje Damián, jehož ztvárňuje Robert Urban. Do konfliktu vstupuje se slovy: „Za tebou, ničemo!“ Načež na agresora zaútočí mečem, kopne ho do rozkroku a přetáhne mu tričko přes hlavu. Následují dialogy, které všemu nasazují korunu.

„Dno hlubší než Mariánský příkop“

Diváky, kteří se na seriál těšili, jeho úvodní díl rozlítil. Na ČSFD si taky zatím vysloužil „krásných“ sedm procent ze sta. „Tomuhle říkám dostat flakem na kabinu. Už samotné ukázky slibovaly nechtěně mnohé a vskutku mne přilákaly ke sledování prvního dílu. Ale samozřejmě si za to mohu sám! Pochybuji, že se zde najde jediný divák, který do tohoto zvěrstva šel s očekáváním něčeho jiného než se očekává od žánru guilty pleasure (provinilé potěšení, pozn.). Seriály TV Prima již léta hledají své pomyslné dno. To je hlubší než je Mariánský příkop,“ píše tam recenzi například divák s přezdívkou Big Bear.

Emma Smetana: Elišku z nového seriálu jsem si koncipovala po disneyovsku

A podobně kritické hodnocení nebylo jediné. „Nejsilnější pocit z toho celého je stud. Příště by mohla Prima zkusit udělat seriál s opravdovým scenáristou a opravdovými herci. Zejména obě hlavní postavy jsou tragické, afektovaně přehrávající. Produkcí to vypadá jako pohádka z osmdesátých let, natočená brněnským nebo ostravských studiem, jenže tehdy tam pořád ještě byli schopni dát pár lidí, co uměli hrát. Tohle bohužel není vtipný ani jako guilty pleasure. Je to prostě jenom strašně amatérský,“ míní zase uživatel Ivoshek.

Negativní jsou i hodnocení na Seznamu. „Takovou vlnu negativních ohlasů jsem už dlouho nezažil,“ píše tam třeba Pavel Honzírek.

Vysoká sledovanost

Přes všechna rozhořčení sledovalo podle informace TV Prima první díl Elišky a Damiána 809 tisíc diváků v cílové skupině 15+. Což je krásný výsledek. Vypovídá to o tom, že stále převažuje část diváků, kteří jen konzumují, co se jim předhodí.

Nicméně dejme seriálu šanci, vždyť je teprve na startu. A možná ještě něčím překvapí, protože jak říká Lenka Hornová, ředitelka vývoje obsahu skupiny Prima a zároveň scenáristka seriálu, „pohádek se šťastným koncem není nikdy dost“.