Rocketman, ČT1, 6. 5., 21.20

Snímek Rocketman britského herce, scenáristy a režiséra Dextera Fletchera vypráví životní příběh jednoho z nejúspěšnějších muzikantů světa. Elton John vždycky zpíval jako bůh, oblékal se jako nikdo jiný, žil jako pravý rocker a navzdory tomu přežil, aby nám o sobě mohl vyprávět. Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se Reginald a byl to malý brýlatý oplácaný kluk, který si příliš nerozuměl s rodiči, zato s klavírem mu to šlo náramně. Zpočátku jen dělal křoví úspěšnějším muzikantům, jenže pak potkal svou nejspřízněnější duši, textaře Bernieho Taupina. Od tohoto setkání vedla strmá cesta na absolutní vrchol, možná až příliš rychlá na to, aby se dala zvládnout bez alkoholu a drog.