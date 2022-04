Cannes uvidí premiéru Luhrmannova Elvise. Do českých kin vstoupí snímek v červnu

Nevídaný temperament v bílém těle, omdlévající fanynky a Oh, My Love. Mimo jiné. To je novinka režiséra Baze Luhrmanna Elvis, jehož titul nenechává na pochybách, o kom film vypráví. Natáčení o rokenrolové hvězdě Elvisi Presleym sledovali pozorně jeho příznivci i média, v květnu ho uvidí první diváci. Stane se tak na filmovém festivalu v Cannes.

Austin Butler přijede do Cannes jako Elvis Presley | Foto: MFF Cannes