Eliška žije v současnosti, Damián pochází z roku 1758. Díky elixíru, jehož prostřednictvím lze cestovat časem, se tito dva lidé potkají. Jsou si sympatičtí, ale jak už to v pohádkách bývá, jejich cesta k lásce nebude jednoduchá. Taková je výchozí situace nového seriálu Eliška a Damián, který televize Prima nasadí do vysílání v sobotu 2. září. Elišce propůjčí tvář herečka a muzikantka Emma Smetana.

Emma Smetana a Robert Urban. Představitelé seriálu Eliška a Damián | Foto: se svolením FTV Prima

Co jste si pomyslela, když k vám přišla nabídka ztvárnit Elišku? Zvažovala jste ji? Nebo šlo o jasnou volbu?

Nabídka zněla - hlavní role, romantický pohádkový příběh s dobrým koncem, částečně dobovka, žánr, který televize Prima ještě nikdy netočila. A hrát s tebou budou například Robert Urban nebo Dana Syslová. Na to se nedalo říct ne.

Byl to třeba váš skrytý sen, zahrát si úlohu, která nemá v naší seriálové tvorbě obdobu?

Takhle jsem o tom nepřemýšlela. Už od dětství je mým velkým přáním prožít život vášnivě a dobrodružně. Vítám každé překvapení, nebojím se změn a jsem ochotná riskovat. Takže v tomhle smyslu pro mě není problém odkývat účast v projektu, který se zprvu jeví jako totální úlet. Věřila jsem scénáři, věřím intuici ředitelky obsahu TV Prima Lenky Hornové. A obecně věřím tomu, že všechno vždycky dopadne tak, jak má.

Určitě jste chtěla předem vědět, co je Eliška zač. Co vás na ní jako první zaujalo?

Její vztah s babičkou. Jejich láskyplná, leč poměrně sarkastická komunikace. Velmi podobně to mám já se svou opravdovou babičkou Olinkou, takže tohle mě hned zaujalo. A taky se mi na Elišce líbí jistá odvaha, kterou v seriálu opakovaně prokáže. Odvaha zastat se kamarádky i za cenu toho, že se doslova popere, odvaha opustit všechno známé a zažité a vkročit do úplného neznáma.

Mohla jste si ji utvářet aspoň malinko podle svého? Byl pro to prostor?

Samozřejmě! Elišce jsem vymyslela její signifikantní účes, věnovala jsem jí jednu svou oblíbenou mašli do vlasů, některé své oblíbené hlášky ze života, pořídila jsem jí brýle na řízení a taky jsem jí půjčila část svého vlastního šatníku. S hlavní kostymérkou Míšou a uměleckou maskérkou Janou, dvěma dámami, které mistrně vládnou svému řemeslu, jsme se domluvily, že Elišku vizuálně koncipujeme trochu jako moji oblíbenou disneyovskou princeznu Belle z Krásky a zvířete. A trvám na tom, aby často něco pojídala, je to dobré na nervy. Jen zvukaři z toho mlaskání nejsou úplně unešeni.

Zdroj: Youtube

Eliška je emancipovaná holka. Musí se starat o marmeládovnu, kterou zdědila. Přišel vám ten obor „cool“? Máte k němu nějaký vztah?

Mám vztah úplně ke všemu, co se dá sníst. Ale jakožto šéfka firmy toho bohužel v seriálu moc neuvařím, od toho tam mám nejlepší kamarádku Lucii, kterou velmi zábavně ztvárňuje Hana Drozdová. Naštěstí mi dává často ochutnat.

V souvislosti se seriálem Eliška a Damián mi na mysli vytanul film Kate a Leopold s Meg Ryanovou a Hughem Jackmanem. Ona je taky holka ze současnosti, on je kluk z minulosti… Dají se v těchto dvou počinech vysledovat další podobnosti?

Já jsem ten film dodnes neviděla. Měla bych to napravit. Ale teď nemám čas na nic kromě dětí, natáčení, koncertů, moderací a příprav na náš velikánský koncert (s partnerem Jordanem Hajem, pozn. red.) ve Foru Karlín 4. listopadu. Všechny vás tam zvu. Bude to opravdu, opravdu velké.

Když se vás zeptám jako Emmy - nechala byste si líbit cestu do minulosti? A kam, do jakého věku by vedla?

Klidně bych si na dva dny odskočila do šedesátých let třeba na Woodstock nebo do Paříže. Ale jsem ráda za své datum narození, neměnila bych.

Co samotné natáčení? Můžete popsat zážitky, atmosféru na place?

To natáčení je úplně jiné než všechno, co jsem točila dosud. Za prvé netočíme film, ale seriál. Zkušenosti, které jsem nasbírala u Agnieszky Hollandové, Jiřího Menzela nebo Xaviera Dolana, jsou samozřejmě cenné, ale tohle je mnohem techničtější práce. A čím míň hraju, tím líp. Tempo natáčení je pro mě úplně ohromující, vstát v pět ráno a jít natočit třináct obrazů, to je fakt nápor. A přesto vstávám ráda a na všechny se na place těším. Sešla se nám tam výjimečně dobrá lidská sestava, takže kromě radosti z hezky odvedené práce se těšíme i z toho, že nám do života přišli noví kamarádi.

A váš seriálový Damián v podání Roberta Urbana? Hned jste si sedli do noty?

Ano. Hned první natáčecí den jsme hráli první náznaky zamilovanosti a kupodivu jsme u toho nebyli nijak rozpačití. Robert je až neshowbyznysově milý, skromný a slušný mladý muž. A myslím, že ho čeká ještě velká kariéra. Každý s ním pro jeho talent i charakter pracuje rád.

K seriálu vznikl song Tahle jedna vteřina, který jste napsala s vaším partnerem Jordanem Hajem. Jaké jsou okolnosti jeho vzniku? Tvoříte s myšlenkou na konkrétní věc, nebo se vám dějí věci nečekaně, přijímáte je a pouštíte dál?

Ta písnička má až neuvěřitelně dobrou odezvu a velký dopad. Po měsíci nasbírala na YouTube přes milion zhlédnutí. A jak vznikla? Přesně před patnácti lety, v srpnu 2008, jsem Jordyho znala asi týden a tajně ho milovala už pár hodin, když najednou vytáhl kytaru a zahrál písničku V přesýpacích hodinách, kterou někdy o rok dřív napsal během rozchodu se svou tehdejší holkou z Izraele. Úplně mě to rozsekalo, od toho večera jsme spolu a sem tam ho nutím to někde někomu předvést. Občas to udělá, ale jenom proto, aby mi udělal radost. A tak jsem mu teď ten nádherný text prostě čmajzla, zhudebnila ho po disneyovsku a donutila ho dopsat text do refrénu. Vznikla Tahle jedna vteřina. Moje první písnička v češtině.

A jak se v tom celém ocitl Richard Müller, který s vámi písničku nazpíval?

Prostě jsem mu poslala demo nahrávku. Udělali jsme s kamarádem a producentem NobodyListen základní aranž, měla jsem absolutně jasno v tom, co tam chci a jak to bude znít. A když už jsem s tím začala být spokojená, tak jsme to Richardovi poslali. Reakce byla jednoznačná. Že prý je ta písnička krásná a rád se toho účastní, když počkáme pár týdnů, až ho bude o něco míň bolet noha po operaci. Počkali jsme. Rádi! Že do toho Richard šel, že mě s tímhle spontánním nápadem neposlal do háje, je takový kouzelný bonus.

Zdroj: Youtube

Proč budeme chtít romantický příběhy Elišky a Damiána sledovat?

Protože to bude napínavé. Protože na tom dělali lidé, kteří dlouhé měsíce usínali a vstávali s nadějí, že diváci ocení, že to bude jiné než všechno, na co byli doteď zvyklí. Protože se u toho nasmějete! A taky dojmete. A protože to dobře dopadne.