Mezi oceněnými bylo mnoho žen, média však upozornila na to, že si hlavní ceny odneslo velmi málo zástupců etnických menšin. Například všech 12 sošek za nejlepší herecké výkony v hlavních i vedlejších rolích připadlo bělošským hercům a herečkám. Proti televizním cenám se proto začíná pomalu zvedat vlna kritiky, která v posledních letech zasáhla filmové Oscary či Zlaté glóby. Organizace, které prestižní filmová ocenění udělují, přijaly po silném nátlaku diváků, médií, filmových tvůrců a sponzorů řadu reforem svého vnitřního fungování.

Ocenění za hlavní mužskou a ženskou roli v minisériích získaly známé postavy stříbrného plátna Kate Winsletová a Ewan McGregor. Zatímco Winsletová v krimi seriálu Mare of Easttown jako detektiv vyšetřovala vraždu, McGregor se převtělil do módního návrháře Halstona.

Seriál Koruna ovládl i herecké kategorie. Olivia Colmanová, představitelka královny Alžběty II., a Josh O\'Connor jako princ Charles získali ocenění za nejlepší ženský a mužský výkon v hlavní roli v dramatu. "Byla bych vsadila peníze na to, že se tohle nestane," řekla Colmanová po přijetí ceny, která je podle ní "krásným koncem velmi neobvyklé cesty". Svůj proslov však náhle se slzami v očích utnula. "Přišla jsem o tatínka během (pandemie) covidu, a jemu by se tohle všechno velice líbilo," vysvětlila.

