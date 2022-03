Jak byste svou roli představila?

Lenka Naušová, kterou hraju, je romantička, ale zároveň docela praktická a statečná žena. Představuji si ji jako takovou manipulativní mršku, pravděpodobně manažerku v nějaké firmě, která ale zároveň touží po lásce. Přijede na Slovensko, zamiluje se do fešného policejního vyjednavače a rovnou otěhotní. Do vztahu s ním jde i přes nějaké své vnitřní hranice, ale věří, že se jí s Danem podaří začít novou životní etapu.

V prvních dílech je vaše postava krátce před porodem, navíc se nachází v situacích, které jsou velmi vypjaté, nebezpečné a psychicky náročné. Jak se vám to hrálo?

Tohle je hodně individuální, protože každá žena se v těhotenství cítí jinak. Já osobně jsem měla s dvojčaty rizikové těhotenství, takže jsem nemohla dělat riskantní věci, ale znám spoustu žen, které do poslední chvíle třeba cvičí, lyžují…. Právě proto jsme se snažili přizpůsobit tomuto faktu, že každá to máme jinak. Při hraní jde „jen“ o jiný způsob chůze, chránění se, mělkého dýchání. Je to mimochodem zajímavá zkušenost, protože si člověk říká, zda by to či ono v tomto stavu udělal, nebo neudělal… Je to hodně o vyvažování všech možných aspektů.

Vašeho hereckého partnera Jána Koleníka znají čeští diváci ze seriálu První republika, teď je tedy za drsného akčního hrdinu. Rozuměli jste si na place?

Přiznám se, že jsem měla Jána zařazeného ve škatulce „hezoun“, ale on je naprosto fantastický herec. Navíc je to skvělý kolega, je s ním sranda, takže jsem se vždycky těšila na naše společné scény. Stejně tak jsem se těšila i na hereckou souhru s Alenou Mihulovou, která ztvárňuje Lenčinu maminku. V prvních dílech ji vidíme jako pacientku oddělení kardiochirurgie, která leží na dýchacím přístroji. Ale jednoho dne se probudí. Myslím, že divák bude velmi překvapený, jaké nečekané zvraty to přinese. Alena je jinak skvělá herecká partnerka, přemýšlí o roli, dokáže mě svým prožitím postavy strhnout. Vedly jsme spolu jedny z nejhezčích rozhovorů, které jsem při natáčení zažila.

Co vás přesvědčilo, abyste kývla na účast v této minisérii?

S režisérem Michalem Kollárem jsme už spolupracovali na snímku Dům. Vím, že spolu s producentkou Janou Klukovou mají vynikající vkus. Když mi navíc řekli, že půjde o akční seriál, hned jsem věděla, že to bude skvělá záležitost. Další věc, která se ukázala jako velice zábavná, je česko-slovenská produkce. Na Slovensku jsem se během natáčení cítila jako doma, i když s mojí slovenštinou to není nijak slavné. Možná nám připadá zdánlivě stejně jako čeština, ale je to samozřejmě jiný jazyk. Chovám k němu velký respekt.

Přemýšlela jste, jak byste se zachovala, kdybyste se ocitla ve stejné situaci jako Lenka?

To netuším. Když jsem byla těhotná, byla jsem citlivá - jednou mi jistý člověk při nákupu prudce strčil do vozíku, aby mohl projít. Šokovala mě ta agrese a to, jak je vlastně všechno děsně křehké. A teď, když si představím, že je v současnosti tisíce Ukrajinek těhotných a zažívají Ruskem zahájenou masivní tragédii, je mi znovu do pláče, ale jsem i dost naštvaná. Byla jsem za uprchlíky dvakrát, v Srbsku a v Řecku, okolo let 2016 a 2017. Ale stejně si nedovedu představit, čím si musí procházet. Musí to být nepřetržitý strach.