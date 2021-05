Co na ní má vůbec nejraději? „Její pracovitost a to, že má na prvním místě svou rodinu, pro kterou je schopná udělat úplně vše – klidně se vzdát i lásky a vlastního štěstí. Za více než sto dílů Slunečné se Týně stala opravdu spousta věcí, které ji logicky musely změnit. Jsem ráda, že začala více projevovat city a že se konečně taky začala řídit více srdcem než hlavou,“ říká Eva Burešová.

Ta mimochodem v těchto dnech dokončila novou písničku, věnovanou synovi Nathanielovi (videoklip k ní natočila pod taktovkou Václava Noida Bárty). Inspiraci pro skladbu našla ve své oblíbené knížce Malý princ.

Kromě Slunečné jste i součástí „novácké“ show Tvoje tvář má známá hlas, v níž účinkujete coby porotkyně. Jak těžký úkol to je – hodnotit výkony soutěžících, zvlášť v této řadě, která je jakousi „best of“ sérií? V Tváři jste si ostatně vyzkoušela obě polohy. Bylo pro vás snazší být soutěžící, nebo teď porotkyní?

Být soutěžící pro mě bylo v jistém směru jednodušší. Nerada hodnotím výkony profesionálních umělců, jelikož je opravdu minimum věcí, co byste jim mohli vytknout. Bavily mě proměny a vžívání se do jiných zpěváků a zároveň jsem si užívala show a choreografie, které se u nás moc nevidí. V Česku máme trochu konzervativnější výstupy a je to velká škoda.

Asi všichni se teď upínáme k létu, kdy se má rozjet „živá“ kultura. Počítáte s tím, že budete hrát opět na Letních shakespearovských slavnostech roli Perdity v Zimní pohádce? Nebo jaké další pracovní plány na léto máte a těšíte se na ně?

Upřímně nepočítám vůbec s ničím. Už se toho trochu bojím. Ale nějaké plány na představení máme a já se modlím, aby to vyšlo. Kultura chybí. Opatření jsou samozřejmě důležitá, ta doba je teď velmi těžká a složitá, ale vidím kolem sebe, jak lidé začínají smutnit, bláznit a být čím dál tím více bez energie i naděje. Je potřeba dát do života trochu zábavy a odreagování. Bojím se, jaký dopad tahle doba může mít na psychiku.

Nově jste i tváří optické firmy – proč jste se pro tuto reklamu rozhodla? A co upřednostňujete – brýle nebo čočky?

Brýle nosím už spoustu let, a jelikož je opravdu denně potřebuji, ráda si vybírám takové, které budou zároveň i módním doplňkem. Naštěstí už žijeme v době, kdy si opravdu můžeme design vybírat a užívat si klidně i různé úlety. Většinu brýlí mám od zmíněné optické firmy, dokonce i moje úplně první byly od těchto specialistů, takže mi přišlo milé spojit s nimi svou tvář.

Čočky jsem nikdy nenosila, ale čím dál více cítím tu potřebu. Pro mou práci jsou rozhodně praktičtější. Těším se z toho, že mě naučí, jak je aplikovat a vše se mnou od začátku do konce projdou, jelikož je to věc, které se mé tělo opravdu brání. Myslím, že při té aplikaci zažijeme dost legrace.