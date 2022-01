Svěrákovi Ropáci i Hřebejkova lekce sexu. FAMU spustila svou platformu filmů

Neztratit krok s dobou. K tomu se rozhodla pražská FAMU, jež jako první filmová škola v Evropě spustila vlastní VOD platformu. Dala si to jako dárek k 75. výročí založení školy. Najdete tu snímky úsměvné, kritické i temné, občas překvapí, co se honilo za studentských let hlavou těm, jež se později proslavili jinými žánry.

Ropáci Jana Svěráka | Foto: FAMU