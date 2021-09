Na plátno se vrátí známé tváře - Eddie Redmayne jako Mlok a Jude Law coby Brumbál. Podtitul filmu signalizuje, že tu bude hrát budoucí šéf bradavické školy prim. Johnny Depp, který byl letos v srpnu hvězdným hostem karlovarského festivalu, se ve filmu v roli černokněžníka Grindewalda neobjeví. Producenti herce poté, co jej bývalá manželka Amber Heard obvinila z domácího násilí, požádali, aby z projektu odstoupil. "Je mi to velmi líto, tu roli jsem měl rád. Ale respektuji přání studia," oznámil loni v listopadu herec, který stihl natočit jen jedinou scénu. Jeho role byla přeobsazena, jako Grindewalda uvidíme v novém dobrodružství dánského herce Madse Mikkelsena.

Film natočil stejně jako první dva díly režisér David Yates, scénář napsala autorka knihy. Příběh má navazovat na děj druhého filmu Grindewaldovy zločiny a zavede diváky do Brazílie, kde kouzelníci studují na škole v Amazonském pralese. Má podobu hradu ze zlata a mudlové ji znají jako El Dorado. Připomeňme, že Mlok Scamander je nositelem Merlinova řádu druhého stupně, který dostal za své služby při studiu kouzelných zvířat, tedy magizoologie. Příjmení Scamander sice připomíná slovo salamandr, ve skutečnosti jde však o název řeky, o níž je zmínka v Homérově Iliadě líčící průběh trojské války.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.