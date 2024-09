Zlatého lva, hlavní cenu na filmovém festivalu v Benátkách, získal první film španělského režiséra Pedra Almodóvara natočený v angličtině The Room Next Door (Vedlejší pokoj). Ocenění za nejlepší ženský herecký výkon dostala australsko-americká hvězda Nicole Kidmanová za erotický thriller Babygirl. Kvůli úmrtí své matky se ale herečka ceremoniálu neúčastnila. Cenu pro nejlepšího herce získal Francouz Vincent Lindon, který si ve filmu Jouer avec le feu (Hrát si s ohněm) zahrál otce potýkajícího se s příklonem jednoho ze svých synů ke krajní pravici.

Almodóvarův první anglicky mluvený film, v němž hrají Tilda Swintonová a Julianne Mooreová, sklidil při své premiéře na začátku týdne v Benátkách osmnáctiminutový potlesk ve stoje - jeden z nejdelších v poslední době. Snímek zabývá tématy jako je eutanazie a klimatické změny.

Španělský režisér je v Benátkách oblíbený, za posledních čtyřicet let měla na festivalu premiéru řada jeho filmů. „Chtěl bych to věnovat své rodině,“ řekl Almodóvar o dnešním ocenění. „Tento film… je to můj první film v angličtině, ale (jeho) duch je španělský,“ dodal.

„Mám pro vás dobrou zprávu,“ řekla při slavnostním ceremoniálu francouzská herečka Isabelle Huppertová, která letos vedla filmovou porotu. „Kino je ve skvělé kondici,“ doplnila vzápětí.

Hlavní porota, ve které zasedala i polská režisérka Agnieszka Hollandová, vybírala mezi 21 filmy a favorit nebyl zřejmý. Velká očekávání panovala kolem snímku Joker: Folie ? deux, jehož předchozí část Joker získala v roce 2019 Zlatého lva. Reakce kritiků na nový film režiséra Todda Philipse ovšem byla spíše vlažná až negativní.

Lepší odezvu měly kromě Almodóvarova filmu adaptace románu Queer spisovatele Williama Burroughse od italského režiséra Luky Guadagnina či 215minutový poválečný epos Bradyho Corbeta s názvem The Brutalist (Brutalista) s Adrienem Brodym v hlavní roli. Corbet za něj dnes obdržel cenu za režii.

Kromě něj získali hlavní ceny Kidmanová a Lindon. „Krátce po příjezdu do Benátek jsem se dozvěděla, že moje matka Janelle Kidmanová zemřela. Jsem v šoku a potřebuji být se svou rodinou. Tato cena je pro ni,“ uvedla 57letá herečka v prohlášení, které bylo na ceremoniálu přečteno v její nepřítomnosti. Snímek Babygirl, za který Kidmanová ocenění získala, pojednává o aféře vysoce postavené manažerky se stážistou.

„Jsem nesmírně dojatý (…) Děkuji celé porotě,“ řekl 65letý Lindon. „Rád bych také poděkoval režisérkám Muriel a Delphine Coulinovým,“ dodal.

Stříbrného lva získal snímek italské režisérky Maury Delperové s názvem Vermiglio, který pojednává o posledním roce druhé světové války, v němž mladý voják hledající útočiště přijde do rodiny učitele v malé horské vesnici.