Vlčí bouda od Věry Chytilové, stvoření zombie filmovými maskéry před očima diváků nebo debata s hercem Leošem Nohou po projekci hororové komedie Nenasytná Tiffany, ve které hrál hlavní roli, to byl první ročník Festivalu českého hororu v českobudějovickém klubu mcFabrika.

Festival českého hororu 2024 v českobudějovickém hudebním klubu mcFabrika. Zombie vzešla zpod rukou uměleckých maskérů Jakuba Gründlera a Aeron Medley z Metamorph FX. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

„Je to úplná novinka, nic takového tu ještě nebylo,“ Martin Matoušek, produkční hudebního klubu mcFabrika. „V Praze HorrorCon, který je zaměřený na příznivce hororových filmů obecně. My jsme se chtěli zaměřit na českou hororovou tvorbu nejen filmovou, ale i knižní, máme tu známého filmového maskéra Jakuba Gründlera s kolegy z Metamorph FX.“ V klubu byly k prodeji také masky od ostravského výrobce Sadofekalus.

Do Českých Budějovic do Jeronýmovy ulice, kde klub sídlí, dorazil i herec Leoš Noha, který měl debatu po promítání hororové komedie Nenasytná Tiffany. Na programu byla dále slavná Vlčí bouda od Věry Chytilové a amatérský horor Kyselý dech od Lukáše Bulavy. Zahajovací ročník festivalu uzavřel kultovní film Juraje Herze Spalovač mrtvol. „S nápadem na Festival českého hororu jsem přišel já sám, protože jsem velký fanda do hororů. Tak doufám, že se to bude líbit a že pokračovat dál,“ dodal produkční.