Vášnivé i zakázané vztahy, teenageři na sídlišti, ostrý soudní proces i terapie v převleku mořské panny. To všechno uvidí návštěvníci 17. ročníku Festivalu německy mluvených filmů Das Filmfest, který odstartoval 19. října večer. Zahájil jej další svérázný pohled na císařovnu Alžbětu Bavorskou Sisi a já, který osobně uvedla hlavní představitelka Susanne Wolffová.

Sisi a já, další originální pohled na slavnou císařovnu | Foto: se svolením Das Filmfest

Oblíbený festival nabídne aktuální tvorbu německých, rakouských a švýcarských filmařů, letos celkem ve třech městech.

Až do 24. října lidé uvidí jejich filmy v pražských kinech Lucerna a Atlas, poté se přehlídka přesune do brněnského kina Art (30. října - 5. listopadu), od 1. do 9. listopadu se na vybrané filmy z programu mohou návštěvníci podívat i v sále Mozarteum Arcidiecézního muzea v Olomouci.

Přijedou také hosté. Kromě renomovaných filmařů Christiana Petzolda a Andrease Dresena to budou i nadějní debutanti.

Boj o syna

Drsný humor i jazyk nabízí snímek Slunce a beton režiséra Davida Wnendta, jenž zachycuje partu kamarádů z berlínského sídliště Gropiusstadt, kteří se více a více zaplétají do osidel místních gangů. Strhující drama režiséra Andrease Dresena (od nějž známe Lásku na grilu) s názvem Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush vzniklo na základě skutečných událostí.

Upoutávkana film Slunce a beton:

Zdroj: Youtube

Sleduje obdivuhodný boj německé Turkyně za propuštění syna z věznice na Guantánamu, jenž vyústí až v žalobu na amerického prezidenta. Znepokojivý je i snímek Servus Pappa, See You in Hell od Christophera Rotha, který nahlíží do autoritářské sekty Otto Muehla (kterého mohli diváci vidět před delším časem i v rakouském dokumentu Moji otcové, mé matky a já).

Šupinami proti trablům

Na pobřeží Baltského moře zavede diváky drama o lásce, touze a pomíjivosti, které se představilo letos na Berlinale - Ohnivě červená obloha. Je dílem Christiana Petzolda a v jedné z hlavních rolí lze potkat Paulu Beerovou.

Upoutávka na film Ohnivě červená obloha:

Zdroj: Youtube

Zcela jiného druhu je nízkorozpočtová satira Sebastiana Brauneise Bytná, která se dotýká současné bytové krize v Rakousku. S humorem se na svou hrdinku dívá i rakouská režisérka Franziska Pflaumová v komedii Mermaids don't cry (Mořské panny nepláčou), jež zachycuje osudy vídeňské pokladní hledající lék na své trable v plaveckém bazénu a v převleku mořské panny…

Alma a Oskar nahlíží do milostného vztahu malíře s českými kořeny Oskara Kokoschky a femme fatale řady umělců zkraje 20. století Almy Mahlerové. Švýcaři vezou mimo jiné komedii Zlatá léta, v níž autorka s humorem líčí příběh čerstvých důchodců, kteří místo zaslouženého odpočinku řeší nastřádané manželské problémy.

Vzhůru do Alp

Dokumentární sekce letos potěší všechny horaly, je totiž krom jiného zaměřená na Alpy. Pro rodiny s dětmi je tu opět sekce BIO JUNIOR, v níž je třeba komedie Kde je lama, tam je drama o prázdninovém dobrodružství nejlepších kamarádek Lotty a Cheyenne nebo film Víkendoví rebelové, jehož hrdinou je pro změnu malý fotbalový fanatik, autista Jason.

Festival doprovodí od 20. října i projekce krátkých experimentálních filmů pod názvem Pokusy o vzpomínky - filmy z Berlinale Forum Expanded, které najdete ve vstupní hale Goethe-Institutu. Stejně jako loni mohou diváci využít kromě běžného vstupného také cenově výhodné festivalové permanentky.