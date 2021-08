OBRAZEM: Karlovarský filmový festival začíná. Přijíždí hvězdy i fanoušci

Do poslední minuty, do poslední vteřiny stále finišují přípravy na letošní Filmový festival, který je naprosto jiný než všechny předešlé ročníky. Takto to vypadalo ve festivalových Karlových Varech ještě ve čtvrtek odpoledne. Nechyběli už ani fanoušci, kteří obdivovali zázemí a červený koberec před Thermalem.