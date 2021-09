Obvykle nebývá filmový podzim tak divoký. Jenže koronavirus zamíchal všemi zimními i jarními termíny, a tak se během září a října bude drát o pozornost diváků minimálně šest přehlídek. Včetně dvou žánrových, jedné zaměřené na sci-fi, druhé pak na domácí komedie.

Rodina i fakenews

Z velkých akcí přijde v půli měsíce ke slovu Febiofest (17.- 24.9.). A také Woody Allen, respektive jeho film Festival pana Riffkina, který přehlídku slavnostně otevře. Nabízí Allenův oblíbený vztahový model, kde se rafinovaně proplétají náhody a intriky s důvěrou, hledáním ztracené vášně i žárlivostí. Slouží mu k tomu příběh amerického páru, který objevuje úskalí svého manželství v prostředí filmového festivalu v San Sebastianu.

Febiofest přinese tradičně několik sekcí a témat bude celá řada. Od uprchlických příběhů přes rodinná dramata i komedie až po obžalobu amerického zdravotního systému za covidu. Dojde i na fake news a Culinary Cinema – výběr filmů s gastro-nomickými tématy.

S chutí kari

Ještě před Febiofestem přijdou ovšem ke slovu menší přehlídky. Už zítra přivítá své příznivce 18. ročník Festivalu indického filmu Bollywood (9.-12.9.). Do své „dospělosti“, tedy osmnácté sezóny vkročí po ročním odkladu s filmem Chhichhore. Chutí nabídne dost a nebude to jen tradiční kari.

V programu si můžete užít indickou kinematografii v celé své dojemné bollywoodské velkoleposti, ale i z pohledu nezávislých produkcí neméně významných tvůrců. Mimo jiné oceňovaný snímek Village Rockstars, který měl premiéru na festivalu v Torontu.

České komedie

Blízký víkend a následující týden zpestří divákům dvě žánrové akce. V neděli zahájí Festival české filmové komedie v Novém městě nad Metují (12. – 18. 9.). 43. ročník potrvá týden a nabídne dvanáct českých novinek, které se utkají o cenu poroty i diváckého smíchu.

Jsou mezi nimi snímky mimo jiné Prvok, Šampón, Tečka a Karel, Vyšehrad, Shoky&Morthy: Poslední velká akce, Deníček moderního fotra, Večírek, Ubal a zmiz nebo Jedině Tereza. Cenu za nezapomenutelné role v českých filmových komediích organizátoři předají herci Petrovi Nárožnému.

Temno

Apokalypsa navždy. To je pro změnu hodně temné téma aktuálního ročníku sci-fi přehlídky Future Gate (od 15. září do 16. října v Praze a dalších městech). Pandemický čas evidentně inspiroval dramaturgy napříč festivaly, Future Gate si o to ovšem říká nejvíce. Zkuste třeba turecký snímek Ve stínech, který atmosférou odkazuje na román George Orwella 1984. Nebo naopak americký film Lapsis, vtipnou parafrázi na globalizovaný svět a život on-line. Nešíleli jsme z něj jen my.

Program zahrne i snímky, které zásadně ovlivnily vývoj science fiction. V rámci postapokalyptického žánru je to podle dramaturgů úspěšná série Šílený Max, jejíž první a druhý díl letos slaví 40 let od premiéry.

Boj o ledňáčka

Plzeňská přehlídka Finále (24. – 29.9.) nabídne tradičně ohlédnutí za domácí tvorbou roku, byť to ještě na jaře s ohledem na odložené premiéry nevypadalo nijak zářně. Organizátoři zachovali všechny soutěže a jako novinku otevřou sekci Manipulace mocí, na níž se podílí společnost Post Bellum.

V rámci doprovodného programu si hosté mohou objednat komentovanou prohlídku interiérů architekta Adolfa Loose nebo se vydat po stopách osvobození americkou armádou.

Pohled do světa

A nakonec, Be 2 Can (6.-12. 10.). Pravidelná nálož filmů z různých světových festivalů je sice letos kvůli pandemii omezena užším výběrem, nebude ale o nic méně kvalitní.

Silnou sestavu tvoří zejména filmy z červencového Cannes, rovněž posunutého do pozdějšího termínu. Je mezi nimi australský psychologický snímek Nitram inspirovaný reálnou kauzou stíhaného vraha, vítězný domácí Titán, který nejen brutalitou šokoval publikum, nebo mavďarský Miloval jsem svou ženu – jehož protagonistka, Bond Girl Léa Seydoux si musela kvůli nákaze covidem festival na Riviéře odpustit.

A to nejsme zdaleka u konce. Na sklonku října se přihlásí i festival německojazyčných filmů Das Filmfest, izraelská minipřehlídka a samozřejmě mezinárodní festival dokumentů Ji.hlava. Ale to je ještě daleko.