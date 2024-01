Na kamerové zkoušky do seriálu Smysl pro tumor šel herec Filip Březina, jehož diváci mohli vidět i ve vánoční novince Klíč svatého Petra, ještě v období covidu. Tehdy pobýval na jednom chorvatském ostrově, kde nikdo jiný nebyl, a díval se na životopisný seriál Narcos.

„Myslel jsem si, že jsem někdo jako Pablo Escobar, bylo to zajímavé dobrodružství. Z toho důvodu jsem si taky nechal narůst knírek, který vzal ovšem po mé účasti v konkurzu rychle za své,“ usmívá se Březina.

Abyste se mohl plně věnovat natáčení seriálu Smysl pro tumor, vzdal jste se stálého angažmá v Městských divadlech pražských. Byl jste ochotný si oholit hlavu. Proč jste o roli Filipa Kaliny v této televizní novince tak intenzivně stál?

Před castingem jsem četl asi jen první dva nebo tři díly z celé série. Byla to pro mě obrovská výzva, protože šlo o hlavní roli, o člověka, kterého v rozpuku života zasáhne jedna strašná informace. Něco takového mě baví. Klást si před sebe překážky, díky nimž se můžu posunout někam dál.

Co se odehrává v hlavě herce, pokud vezmeme vypjatou scénu z prvního dílu, kdy se vaše postava dozvídá, že má rakovinu?

V hlavě herce je prázdno, ale v hlavě postavy se asi děje strašně moc věcí. Nad touto konkrétní scénou jsem přemýšlel hodně dlouho, protože je to situace, u které můžu čerpat ze své vlastní zkušenosti, byť jen iluzorní. Asi dva dny předtím, než jsme ji točili, se mi zdál sen, že opravdu stojím v ordinaci a doktor mi sděluje diagnózu. Možná to nebyla přímo rakovina, ale nějaká jiná nemoc, která znamená smrt. S tímto pocitem jsem se probudil, tekly mi slzy, bylo to hodně intenzivní. Takže jsem si ten pocit zapamatoval a doufám, že to bude na obraze v mém ztvárnění postavy Filipa vidět.

Ve vašem dosavadním herectví hraje tato postava zásadní postavení. Co jste pro ni musel obětovat? Jak náročné to bylo?

Hlavně jsem musel projít třemi koly castingu. Ze začátku mě totiž režisérka Tereza Kopáčová nechtěla. Ale pak jsem odešel z Městských divadel pražských. Přesněji je to vlastně tak, že mi končila smlouva v angažmá, takže jsem jen využil toho, že jsem si ji neprodloužil, protože jsem chtěl mít čistý stůl a volno k tomu, abych se mohl plně soustředit na natáčení tohoto seriálu. Hodně mi na tom záleželo, protože jeho scénář je prostě skvělý. Četl jsem ho nesčetněkrát. Jsou v něm místa, kdy jsem se smál a na druhé straně plakal. Bylo to pro mě hodně intenzivní už jenom na papíru.

Co bylo to první, co vás na scénáři při jeho čtení oslovilo?

Mám rád dramatické věci, což tenhle scénář zcela naplňoval. Hlavně jsem se soustředil na postavu Tristana, která se tak v původní verzi jmenuje. Uvědomil jsem si, že je to fakt něco, s čím se chci porvat. S tak rozsáhlou věcí a ještě navíc hlavní rolí jsem se ještě nesetkal. Chtěl jsem se do toho ponořit co nejvíc.

Máte v hlavě nějaký zásadní moment z celého natáčení?

Všichni se na to ptají, ale pokaždé odpovídám stejně, že nejtěžší moment jsem během natáčení nezažil. Jednoduše mě to bavilo. Jednou, když jsme v létě točili něco jiného, jsem říkal, že díky Smyslu pro tumor jsem prožil své nejlepší prázdniny v životě. Všichni se na mě podívali, jestli si dělám srandu. No fakt, mě to opravdu strašně bavilo. Bylo to nádherné, nic těžkého. Samozřejmě žít s člověkem, který umírá, má rakovinu, je složité, ale patří to k herecké práci. Takže jsem na to nějak zvyklý.

Jak důležitý byl pro vaši práci fakt, že to, co pro kameru předstíráte, někdo konkrétní na vlastní kůži prožil?

Velmi důležitý, protože když hraju v příběhu, který se stal, tak jdu na plac s vědomím, že to nebude falešné. Jasně, můžeme se bavit o tom, jak věrohodně svoji roli zahraju, ale ten základ není falešný. Pro někoho to byla realita a já se ji snažím rekonstruovat.

V hlavní roli seriálu Smysl pro tumor se představí Filip Březina, Tereza Brodská, Jiří Bartoška či Alžběta Malá.Zdroj: Česká televize/Pavla Černá

Říkal jste, že se vyloženě těšíte, až si oholíte vlasy. Co jste zažíval, když jste se bez nich poprvé uviděl v zrcadle?

Byl jsem na ten pohled zvyklý, šlo o jakýsi můj návrat do dětství, protože jsem ze čtyř dětí - mám dva bratry a sestru. A když jsme byli malí a v červnu nám skončila škola, táta vzal strojek a řekl, že nebudeme utrácet za holiče. Takže nám sjel hlavy na tři milimetry. Později, v roce 2018, kdy jsem točil film Zlatý podraz, mě taky vyholili, takže jsem věděl, jak budu vypadat. Ale tady šlo o to, že jsme na to měli jeden jediný pokus. Chopila se toho Bětka Malá, která hraje Hanu Vaňkovou. V příběhu je vnučkou Antonína v podání Jiřího Bartošky, jehož pravidelně navštěvuje v nemocnici.