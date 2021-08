Scenáristka a režisérka Alice Nellis jej natáčí od srpna v malebné krajině severního Kokořínska, v Máchově kraji. Vypráví o Jarmile, která se ocitne v bodě, kdy se musí rozhodnout. Jestli zbytek života trpělivě a submisivně - ideálně při zapnuté televizi - “přežije”, nebo se vzepře očekávání okolí a zkusí nové dobrodružství. A právě kůň jménem Buko se stane prvním impulsem k cestě za duševní svobodou.

„Téma filmu si spíš našlo mě,"říká režisérka. "Chováme doma koně a s tím, jak člověk postupně řeší nejrůznější problémy, zjišťuje, že většina “jejich” problémů jsou vlastně problémy naše. A soužití s koněm je více umocní. Kůň pozná, kdy se bojím, kdy jsem naštvaná. Kdy se snažím tvářit, že jsem v pohodě, ale nejsem. On ocení, když jsem k němu upřímná a v pohodě. Což je pro naši současnou dobu jev spíše vzácný. Asi proto jsem zvolila koně jako partnera hlavní postavy, která se snaží najít cestu životem ve chvíli, kdy se jí všechny plány zhroutily a na nové si netroufá. Žánr temné, lehce absurdní komedie mi dovoluje bavit se věcmi, které by člověka normálně mohly spíš deprimovat, a dívat se na svět s nadhledem.“

Neokoukaná tvář s vnitřní silou

Při hledání přirozené hrdinky vsadila na neokoukanou tvář s vnitřní silou, kterou našla v herečce Anně Cónové. „Hlavní postava v sobě nese určité tajemství, které budeme - spolu s diváky - moci odhalovat. Anna je nejen vynikající herečka, ale také nesmírně zajímavý člověk, kterého není lehké přečíst na první pohled. A právě to se mi líbilo. Martha Issová, Petra Špalková i Jan Cina jsou herci, se kterými jsem již pracovala a mám pro ně slabost, proto tu jsou také. Pro každého z nich je postava výzvou, ať už fyzickou nebo hereckou. A protože je znám, vím, že výzvy je baví. Martin Kubačák zase úžasný, přírodní typ, a navíc sám chová koně a má k nim přirozený vztah, což je něco, co úplně ”zahrát” nejde," vysvětluje režisérka.

"Scénář mě hned při prvním čtení zasáhl do srdce," přiznává Martha Issová, kterou už za pár dnů potkáme v kinech jako Danu Zátopkovou. "Dojal mě, rozesmál a nacházela jsem v něm spoustu toho, co dobře znám. Co zná asi každý, kdo žije v rodině. Mám moc ráda filmy o malých každodenních věcech života, za kterými se nenápadně odehrává velké drama."

Film Buko bude Nellis se štábem natáčet až do září, premiéru plánuje přesně za rok.